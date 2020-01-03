Немедленно выпить! ⟩ Три варианта чая, который согревает, лечит и бодрит

Свежезаваренный чай хорош сам по себе — черный или зеленый. Но согревающий «осенний» чай — особая история, он нужен де только для того, чтобы утолить жажду, но и чтобы хорошенько согреть, приободрить и подстегнуть наш иммунитет. Согревающий чай может быть травяным, красным, цитрусовым, со специями, с имбирем или осенними ягодами — облепихой, клюквой, брусникой. Те, кто хочет повысить градус напитка, могут добавить в чай ложечку ромом, коньяка или бальзама, настоянного на травах.

Красный пунш с гибискусом

Каркаде— сладковато-кислый на вкус чайный напиток ярко-красного или бордового цвета, который готовят из сушеных цветков суданской розы (научное название растения — Hibiscus sabdariffa) из рода Гибискус. Чай из «суданской розы» — непростой напиток. Горячий каркаде повышает давление, а холодный — снижает.

Вам понадобится:

1,5 л воды

около 8−10 ч. л. гибискуса (каркаде)

сахар по вкусу

3−4 шт. гвоздики

2 палочки корицы

ваниль по вкусу

щепотка молотого мускатного ореха

дольки яблок, апельсина и лимона

Налейте воду в кастрюльку, всыпьте гибискус, добавьте все специи и сахар. Варите 5−10 минут. Затем процедите в большой чайник, выложите дольки фруктов по вкусу и подавайте.

Имбирный чай с яблоком и лаймом

Лучшее средство от зимней простуды. Согревает и заряжает энергией.

0,5 л воды

3−4 см корня имбиря (очистить и мелко нарезать)

кардамон щепотка корицы

1 ч. л. зеленого чая

3 ч. л. цветочного меда

гвоздика

½ лимона

дольки зеленого яблока и лайма

Влейте воду в сотейник, добавьте имбирь и все специи. Доведите до кипения и варите 10 минут. Затем положите мед и лимон (сначала выжмите сок, а потом бросьте в кастрюльку остатки лимона). Варите еще 5 минут. В чайник всыпьте зеленый чай и процедите в него горячий отвар. Для подачи в чай можно положить ломтики зеленого яблока, лимона или лайма. Имбирное варенье для иммунитета, которое не нужно варить.

Чай масала

Чай масала (в переводе — «чай со специями») — напиток родом из Индии, который получают путем заваривания смеси индийский специй и трав, с добавлением молока. Напиток получается бодрящим и пряным, поскольку готовится с так называемыми «теплыми» специями — кардамоном, корицей, имбирем, семенами фенхеля, чёрным перцем и гвоздикой.

2 стакана воды

2 стакана молока

2 ч. л. черного листового чая

сахар по вкусу

3 см корня имбиря (очистить и натереть)

1 ст.л. смеси масала (молотые специи): кардамон, корица, имбирь, семена фенхеля, черный перец, гвоздика

3 шт. душистого перца

В сотейнике соедините воду с молоком, доведите до кипения, добавьте сахар и имбирь. Кипятите на медленном огне 3 минуты, всыпьте масалу. Затем добавьте черный чай, размешайте и поварите еще 3−4 минуты.

Грог с черным чаем

600 мл заваренного черного чая

160 мл рома или коньяка

сок 1 лимона

50 г сахара (или меда)

цедра и ломтики апельсина