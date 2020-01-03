Немедленно выпить! ⟩ Три варианта чая, который согревает, лечит и бодрит

Вы даже не представляете, сколько вариантов согревающего чая можно придумать для тех, кто уже вот-вот готов заболеть. «Домашний Очаг» предлагает три отличных рецепта, чтобы вам было вкусно, тепло и душевно!
Свежезаваренный чай хорош сам по себе — черный или зеленый. Но согревающий «осенний» чай — особая история, он нужен де только для того, чтобы утолить жажду, но и чтобы хорошенько согреть, приободрить и подстегнуть наш иммунитет. Согревающий чай может быть травяным, красным, цитрусовым, со специями, с имбирем или осенними ягодами — облепихой, клюквой, брусникой. Те, кто хочет повысить градус напитка, могут добавить в чай ложечку ромом, коньяка или бальзама, настоянного на травах.
Красный пунш с гибискусом
Каркаде— сладковато-кислый на вкус чайный напиток ярко-красного или бордового цвета, который готовят из сушеных цветков суданской розы (научное название растения — Hibiscus sabdariffa) из рода Гибискус. Чай из «суданской розы» — непростой напиток. Горячий каркаде повышает давление, а холодный — снижает.
Вам понадобится:
1,5 л воды
около 8−10 ч. л. гибискуса (каркаде)
сахар по вкусу
3−4 шт. гвоздики
2 палочки корицы
ваниль по вкусу
щепотка молотого мускатного ореха
дольки яблок, апельсина и лимона
Налейте воду в кастрюльку, всыпьте гибискус, добавьте все специи и сахар. Варите 5−10 минут. Затем процедите в большой чайник, выложите дольки фруктов по вкусу и подавайте.
Имбирный чай с яблоком и лаймом
Лучшее средство от зимней простуды. Согревает и заряжает энергией.
0,5 л воды
3−4 см корня имбиря (очистить и мелко нарезать)
кардамон щепотка корицы
1 ч. л. зеленого чая
3 ч. л. цветочного меда
гвоздика
½ лимона
дольки зеленого яблока и лайма
Влейте воду в сотейник, добавьте имбирь и все специи. Доведите до кипения и варите 10 минут. Затем положите мед и лимон (сначала выжмите сок, а потом бросьте в кастрюльку остатки лимона). Варите еще 5 минут. В чайник всыпьте зеленый чай и процедите в него горячий отвар. Для подачи в чай можно положить ломтики зеленого яблока, лимона или лайма. Имбирное варенье для иммунитета, которое не нужно варить.
Чай масала
Чай масала (в переводе — «чай со специями») — напиток родом из Индии, который получают путем заваривания смеси индийский специй и трав, с добавлением молока. Напиток получается бодрящим и пряным, поскольку готовится с так называемыми «теплыми» специями — кардамоном, корицей, имбирем, семенами фенхеля, чёрным перцем и гвоздикой.
2 стакана воды
2 стакана молока
2 ч. л. черного листового чая
сахар по вкусу
3 см корня имбиря (очистить и натереть)
1 ст.л. смеси масала (молотые специи): кардамон, корица, имбирь, семена фенхеля, черный перец, гвоздика
3 шт. душистого перца
В сотейнике соедините воду с молоком, доведите до кипения, добавьте сахар и имбирь. Кипятите на медленном огне 3 минуты, всыпьте масалу. Затем добавьте черный чай, размешайте и поварите еще 3−4 минуты.
Грог с черным чаем
600 мл заваренного черного чая
160 мл рома или коньяка
сок 1 лимона
50 г сахара (или меда)
цедра и ломтики апельсина
В горячем, но не кипящем чае растворите сахар, влейте сок лимона, затем ром или коньяк. Добавьте цедру и ломтики фруктов, дайте настояться 10 минут и подавайте.