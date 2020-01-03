«Просто богиня» ⟩ Внучка Боярского подразнила своими аппетитными формами

Екатерина, внучка Михаила Боярского, поделилась тем, как у нее проходят первые дни наступившего года. Отойдя от новогодней ночи, она сделала фото, на котором позирует в пляжном виде. Слитный купальник и белая туника нараспашку частично прикрыли ее фигуру. Впрочем, у 20-летней наследницы Боярского настолько выдающиеся формы, что полностью спрятать их от любопытной публики довольно сложно.

Аппетитные формы Екатерины назвали «безупречными». Друзья и близкие сделали ей самые щедрые комплименты. В одном из них Боярскую сравнили ни много ни мало с богиней.

Екатерина Боярская ФОТО: Instagram