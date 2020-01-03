«Просто богиня» ⟩ Внучка Боярского подразнила своими аппетитными формами

Екатерина, внучка Михаила Боярского, поделилась тем, как у нее проходят первые дни наступившего года. Отойдя от новогодней ночи, она сделала фото, на котором позирует в пляжном виде. Слитный купальник и белая туника нараспашку частично прикрыли ее фигуру. Впрочем, у 20-летней наследницы Боярского настолько выдающиеся формы, что полностью спрятать их от любопытной публики довольно сложно.
Аппетитные формы Екатерины назвали «безупречными». Друзья и близкие сделали ей самые щедрые комплименты. В одном из них Боярскую сравнили ни много ни мало с богиней.
Отдыхать Екатерина уехала вскоре после того, как отметила юбилей своего любимого дедушки. В конце декабря исполнителю роли Д"Артаньяна «стукнуло» 70 лет. Большая семья поздравила именинника с этим событием, а особенно проникновенно это удалось сделать его дочери Елизавете. Актриса на всю страну призналась в любви своему отцу.