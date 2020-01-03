СТАРШЕ НА 29 ЛЕТ ⟩ 49-летнему мужчине пришлось уволиться, чтобы продолжить встречаться с юной красоткой

Со своей возлюбленной 49-летний актер Майкл Хок познакомился в 2016 году. Сейчас Сааре уже 20 лет, но в момент, когда она повстречала Майкла, ей было всего 17.

Несмотря на то, что она уже совершеннолетняя, начальство Майкла было крайне недовольно тем фактом, что его спутница жизни на 29 лет младше мужчины.

По словам Майкла, с Саарой они познакомились в театре, где оба работали. Его внимание привлекло ее дурашливое поведение, а позже он написал ей в Facebook.

Пообщавшись несколько месяцев, Майкл и Саара решили начать встречаться. Естественно, заметная разница в возрасте сильно бросалась в глаза. Как рассказал мужчина, на них даже нападали на улице из-за того, что они шли, взявшись за руки.

Против отношений были и родители Саары, ведь Майкл — из ровесник. Сейчас они сумели наладить отношения и нормально общаются с дочерью и ее избранником.