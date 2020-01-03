ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В РОССИИ ⟩ Водитель из Санкт-Петербурга на ходу выбросил из машины гранату

Водитель автомобиля Skoda Octavia взорвал гранату во время движения по Дунайскому путепроводу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Видео с инцидентом опубликовало издание «Мегаполис».

На кадрах видно, что автомобиль Skoda Octavia перестраивается из крайней правой полосы в крайнюю левую. После этого водитель иномарки высовывает из окна руку с предметом похожим на гранату, выдергивает из нее чеку и бросает на дорогу. Спустя несколько секунд можно услышать хлопок.

Видео было снято на регистратор, установленный в автомобиле, ехавшем позади Skoda Octavia. Владелец устройства сообщил, что инцидент произошел примерно в 15:15. Он в этот момент ехал в сторону Малой Балканской улицы.