Гороскоп на 3 января: Овнам пригодится выдержка, а Весам лучше избегать конфликтов

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне усиливает эффект от перехода Марса в знак Стрельца: настраивает на новый цикл действий, на авантюризм и романтику, требует простора и свободы маневра. Возможно желание взяться за два дела параллельно. Приятные моменты связаны с любовью, путешествиями, занятиями фитнесом и спортом. Однако значительная часть сил по-прежнему будет уходить на преодоление препятствий, на старания удержаться на плаву или закрепиться в системе, пишет Рамблер.
Овен
Не рассчитывайте на то, что ваши партнеры сдержат свои обещания. Вам пригодится терпение и чувство такта.
Телец
Благоприятный день во многих аспектах. Ваша инициатива понравится окружающим и объединит их вокруг общей идеи.
Близнецы
У вас хватит силы и настойчивости, чтобы одновременно выполнить несколько заданий. Вам пригодится выдержка.
Этот день подходит для интенсивной творческой работы. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается.
Лев
По возможности лучше никуда далеко не уезжайте. Займитесь решением финансовых вопросов, и удача вам улыбнется.
Дева
Подходящий период для старта выгодного проекта. Прислушивайтесь к советам более опытных людей.
Весы
Избегайте конфликтов с коллегами, чтобы никому не испортить настроение. Снять напряжение дня поможет прогулка.
Скорпион
Стрелец
День подходит для создания нового имиджа. Не ведитесь на провокации, так как есть вероятность оказаться в центре скандала.
Козерог
Будьте внимательны к поступающей информации, она может оказаться для вас очень важной, интересной и выгодной.
Водолей
В этот день на вас снизойдет спокойствие и миролюбие. В любовной сфере также наблюдается полная гармония.
Рыбы
День подходит для плодотворного шопинга. Пора обновить свой образ и сделать полезные покупки для дома.