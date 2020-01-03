Гороскоп на 3 января: Овнам пригодится выдержка, а Весам лучше избегать конфликтов

Овен

Не рассчитывайте на то, что ваши партнеры сдержат свои обещания. Вам пригодится терпение и чувство такта.

Телец

Благоприятный день во многих аспектах. Ваша инициатива понравится окружающим и объединит их вокруг общей идеи.

Близнецы

У вас хватит силы и настойчивости, чтобы одновременно выполнить несколько заданий. Вам пригодится выдержка.

Рак

Этот день подходит для интенсивной творческой работы. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается.

Лев

По возможности лучше никуда далеко не уезжайте. Займитесь решением финансовых вопросов, и удача вам улыбнется.

Дева

Подходящий период для старта выгодного проекта. Прислушивайтесь к советам более опытных людей.

Весы

Избегайте конфликтов с коллегами, чтобы никому не испортить настроение. Снять напряжение дня поможет прогулка.

Скорпион

Вам пригодится ваш талант убеждать людей. Остерегайтесь мошенников – есть риск стать жертвой обмана, предостерагает «Сегодня».

Стрелец

День подходит для создания нового имиджа. Не ведитесь на провокации, так как есть вероятность оказаться в центре скандала.

Козерог

Будьте внимательны к поступающей информации, она может оказаться для вас очень важной, интересной и выгодной.

Водолей

В этот день на вас снизойдет спокойствие и миролюбие. В любовной сфере также наблюдается полная гармония.

Рыбы