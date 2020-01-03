Она может! ⟩ Ксения Собчак уже отметилась в новом году неприличным поведением

Рациональная и логичная Ксения Собчак не скрывает, что не верит в гороскопы. Вот и в этот раз ведущая эксцентрично отреагировала на то, что якобы Год Крысы станет самым непростым за 12-летний цикл, для ее знака восточного календаря. Собчак показала подписчикам неприличный жест на фото в Instagram.

«Я очень верю в гороскопы (на самом деле нет), поэтому прочитав (не спрашивайте зачем я туда полезла) на трех сайтах (их пишут те же люди, что и в журналы на последнюю страницу), что год Крысы для Петухов это Самый ******* год из 12-летнего цикла, выставляю это фото. Что тут еще скажешь?» — озадачила фанатов светская львица.

На фотографиях Собчак нежно обнимает новый супруг — режиссер Константин Богомолов. Фотографией журналист дала понять, что несмотря на все предсказания, 2020 год станет для нее одним из лучших — женщина не скрывает, что счастлива рядом с избранником.

Но остроумие звезды оценили не все комментаторы. Одни утверждают, что в гороскопы и прочие предсказания верят далеко не умные люди. Другие верят, что Год Крысы будет успешным для всех во всех начинаниях.