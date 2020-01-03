Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, для которых 2020 год станет самым удачным

По ее словам, у Близнецов 2020 год начнется с поездок, любви, внимания и успеха. Не исключены семейные и материальные трудности в начале года, но уже начиная с марта, пришедшие издалека идеи будут приносить успех и прибыль в течение всей весны. Вторая половина весны поставит вас в центр внимания окружающих. В этот период и летом вас ожидает везение, а также успех в работе, творчестве, любви. В 2020 году вы укрепите свое положение на работе, и коллеги станут относиться к вам более трепетно и внимательно, вы станете одним из самых ценных членов коллектива.

Осенью вы сможете реализовать множество интересных проектов. В конце этого сезона необходимо уделить внимание семье и здоровью. В этом году возможно пополнение в семье. Многие дела начнут реализовываться. В конце года Близнецов ожидает большой успех вдали от дома.

Весам 2020 год принесет большой успех. В пользу представителей этого знака Зодиака будут складываться многие обстоятельства, а старые дела принесут такие долгожданные плоды. Ожидается исполнение мечты и многих желаний. В этом году вы будете решать вопросы с недвижимостью. В январе и в июле вас ждет переезд. Уделите внимание родителям и близким людям, их здоровью.

При этом с конца весны и практически до конца года у вас не будет проблем с деньгами. Возможно изменение состава вашего ближайшего круга. Осенью придет успех в делах, в которых вы прекрасно разбираетесь. Зимой ждите большого личного, делового и финансового успеха.

У Водолеев хоть и ожидаются трудности в делах и вопросах здоровья в начале года, но потом к вам придет ошеломительный личный успех. Окружающие выделят ваши творческие способности, обаяние и вкус. Вы можете познакомиться с людьми, которыми увлечетесь.

Весна обещает успех в любви, интересные творческие проекты. Возможны новые ценные связи и даже пополнение в семье. Из вашего круга уйдут лишние люди. Начиная с осени начальство и сильные мира сего начнут прислушиваться к вам и поддерживать все ваши начинания.