Топ покупок, которые приобретают бедные, но не могут себе позволить богатые

Отношение бедных и финансово успешных людей к тратам кардинально разниться. То, на что первый готов взять кредит, второму попросту не нужно. Ведь богатые люди хорошо знают, какие траты окупаются, а какие нет. Вот 13 вещей, в которые совсем необязательно вкладываться.
Прагматичное отношения к деньгам помогает людям становиться миллиардерами – это не секрет. Если проанализировать, на что обычно тратят средства самые успешные бизнесмены мира, а каких расходов избегают – можно сильно удивиться. Некоторые вещи, что давно считаются атрибутами роскошной жизни, им совершенно не нужны. А вот людям небогатым, наоборот, кажется, что именно такие покупки или вложения приблизят их к роскоши, пишет Menslife.com.
Какие же траты обычно оказываются лишними?
1. Покупки на эмоциях
Скидки, распродажи, акции – все это гипнотически действует на некоторых людей, вынуждая приобретать совершенно ненужные вещи. Вряд ли тебе действительно пригодятся очередные черные брюки или две упаковки чипсов по цене одной. А вот от заветного миллиона эта трата тебя отдалит еще сильнее. Известный инвестор с миллиардным состоянием Уоррен Баффет сказал: «Если постоянно покупать ненужные вещи, однажды придется продавать нужные» – и в этой фразе вся суть импульсивных трат. Чтобы их избежать, всегда составляй список покупок на месяц или перед походом в магазин.
2. Дорогостоящая недвижимость
Купив недвижимость по завышенной стоимости, скорее всего, ты просто станешь обладателем хорошего жилья. Купив же недорогую, но перспективную, в будущем ты сможешь заработать на ней неплохой капитал. Так обычно и поступают грамотные инвесторы.
3. Расширенная гарантия
Переживая о том, что дорогая техника испортится, обладатели скромных доходов нередко докупают расширенные гарантии и переплачивают. Обеспеченные же люди уверены в качестве того, что покупают, и знают, что стандартной гарантии от производителя в большинстве случаев оказывается достаточно.
4. Люксовые предметы гардероба
Ежедневно носить дорогую брендовую одежду и обувь любят обычно люди с не самыми большими доходами, чтобы повысить свой статус. А известные бизнесмены, владельцы многомиллиардных корпораций, знаменитости и члены королевских семей вполне комфортно чувствуют себя, появляясь на публике в простых нарядах недорогих марок.
5. Последняя модель смартфона
Шутка про студентов, что берут кредиты на последнюю версию гаджета, давно перестала быть просто шуткой. А состоятельный человек сто раз подумает, нужна ли ему прямо сейчас новая техника, оправдает ли она свою завышенную стоимость. Ведь цены на гаджеты стремительно падают с выходом все новых и новых моделей, что позволяет неплохо экономить.
6. Кредиты
Кстати, о кредитах. Что в первую очередь отличает финансово обеспеченного человека от менее успешного, так это отношение к счетам. Богатые люди стараются грамотно планировать расходы, обходиться только собственными средствами и оплачивать все вовремя. Поэтому они не набирают кредитов, не просрочивают счета и не платят дополнительных комиссий. Как заметил миллиардер Марк Кьюбан: «Использование кредитной карты говорит о нежелании быть богатым».
7. Все желания детей
Баловать своих детей - не плохо, если это не перерастает в потакание абсолютно всем детским желаниям. Малыши всегда будут хотеть новую игрушку, а дети постарше – новомодный гаджет. Состоятельный человек и в этой ситуации взвесит все и решит, стоит ли покупка своих денег, или это просто очередной каприз.
8. Фастфуд
Основные потребители фастфуда – люди с невысоким достатком. Успешные же предпочитают правильное питание. Ведь именно оно позволяет готовить вкусные сытные блюда из простых, недорогих ингредиентов. А чтобы как следует наесться в Макдональдсе, там нужно оставить круглую сумму.
9. Расходы на имидж
Как бы ни старались люди со средним доходом поднять свой статус при помощи атрибутов роскошной жизни, это никогда не удается. Шикарные банкеты, бизнес-класс в самолете, драгоценная посуда, лимитированные аксессуары и прочая необязательная роскошь – если тратить на это последние деньги только ради того, чтобы пустить кому-то пыль в глаза, богачом не станешь. Даже обитатели Букингемского дворца экономят электроэнергию. А многие успешные бизнесмены и политики передвигаются на недорогих машинах или эконом-классом. Скромность там, где она возможна, позволяет им сохранять огромные суммы на что-то более важное.
10. Роскошный дизайн
Нет ничего бессмысленнее, чем вкладывать деньги в дорогущий интерьер помещения и постоянно обновлять его, следуя последним тенденциям. Тем более, что вся эта позолота, вензеля и тому подобное абсолютно непрактичны. Богатые люди стремятся к комфорту и простоте. Они выбирают натуральные материалы, спокойные цвета, фактуры и практичные решения, что годами не выйдут из моды.
11. Образование
Тут имеется в виду, конечно, не образование в целом. А расходы на дополнительные занятия и репетиторов по общим предметам ради поступления в лучший вуз, обучение в этом самом вузе только из-за его престижа (в том числе и покупка диплома) и прочие траты, что позволяют получить знания, но не умение их применять. Ведь корочка крайне редко открывает путь к богатству. Дети миллионеров учатся в обычных школах, а сами они, как правило, окончили обычный вуз или вовсе обошлись без высшего образования. Поэтому человек успешный скорее потратится на хорошие узкопрофильные курсы по тому, что ему действительно интересно, чем будет стараться выучить все на свете.
12. Высшие силы
Трудно представить лидера ведущей корпорации, что советуется с гадалкой или оракулом, куда вложить очередной миллион. Нет, такие люди полагаются только на собственные аналитические способности, свой и чужой опыт, твердые факты. Суеверия, вера в предсказания и некие высшие силы, что должны дать правильный ответ – обычно это свойственно неуверенным в себе людям. А неуверенность и финансовое благополучие несовместимы.
13. Лайф- и бизнес-коучи
Все эти тренеры, которые обещают раскрыть секрет богатства всего за одно занятие, действительно умеют зарабатывать. На доверчивых клиентах, что платят им за возможность послушать одну и ту же воду, пересказанную в тысячный раз, или факты, лежащие на поверхности. Ни один известный миллиардер не научился приумножать капитал на таких тренингах. И по-настоящему гениальные личности делятся своими секретами совершенно бесплатно, например, в интервью. Так как знают: чужой успех повторить невозможно, но им можно вдохновиться и найти свой уникальный путь.
Из таких, на первый взгляд незначительных, привычек складывается целое мировоззрение, что и отличает успешных людей от тех, кому все никак не удается заработать. Чтобы стать успешным, нужно начать с простых перемен: отказаться от ненужных трат и научиться экономить деньги на более важные вещи.