Топ покупок, которые приобретают бедные, но не могут себе позволить богатые

8. Фастфуд

Основные потребители фастфуда – люди с невысоким достатком. Успешные же предпочитают правильное питание. Ведь именно оно позволяет готовить вкусные сытные блюда из простых, недорогих ингредиентов. А чтобы как следует наесться в Макдональдсе, там нужно оставить круглую сумму.

9. Расходы на имидж

Как бы ни старались люди со средним доходом поднять свой статус при помощи атрибутов роскошной жизни, это никогда не удается. Шикарные банкеты, бизнес-класс в самолете, драгоценная посуда, лимитированные аксессуары и прочая необязательная роскошь – если тратить на это последние деньги только ради того, чтобы пустить кому-то пыль в глаза, богачом не станешь. Даже обитатели Букингемского дворца экономят электроэнергию. А многие успешные бизнесмены и политики передвигаются на недорогих машинах или эконом-классом. Скромность там, где она возможна, позволяет им сохранять огромные суммы на что-то более важное.

10. Роскошный дизайн

Нет ничего бессмысленнее, чем вкладывать деньги в дорогущий интерьер помещения и постоянно обновлять его, следуя последним тенденциям. Тем более, что вся эта позолота, вензеля и тому подобное абсолютно непрактичны. Богатые люди стремятся к комфорту и простоте. Они выбирают натуральные материалы, спокойные цвета, фактуры и практичные решения, что годами не выйдут из моды.

11. Образование

Тут имеется в виду, конечно, не образование в целом. А расходы на дополнительные занятия и репетиторов по общим предметам ради поступления в лучший вуз, обучение в этом самом вузе только из-за его престижа (в том числе и покупка диплома) и прочие траты, что позволяют получить знания, но не умение их применять. Ведь корочка крайне редко открывает путь к богатству. Дети миллионеров учатся в обычных школах, а сами они, как правило, окончили обычный вуз или вовсе обошлись без высшего образования. Поэтому человек успешный скорее потратится на хорошие узкопрофильные курсы по тому, что ему действительно интересно, чем будет стараться выучить все на свете.

12. Высшие силы

Трудно представить лидера ведущей корпорации, что советуется с гадалкой или оракулом, куда вложить очередной миллион. Нет, такие люди полагаются только на собственные аналитические способности, свой и чужой опыт, твердые факты. Суеверия, вера в предсказания и некие высшие силы, что должны дать правильный ответ – обычно это свойственно неуверенным в себе людям. А неуверенность и финансовое благополучие несовместимы.

13. Лайф- и бизнес-коучи

Все эти тренеры, которые обещают раскрыть секрет богатства всего за одно занятие, действительно умеют зарабатывать. На доверчивых клиентах, что платят им за возможность послушать одну и ту же воду, пересказанную в тысячный раз, или факты, лежащие на поверхности. Ни один известный миллиардер не научился приумножать капитал на таких тренингах. И по-настоящему гениальные личности делятся своими секретами совершенно бесплатно, например, в интервью. Так как знают: чужой успех повторить невозможно, но им можно вдохновиться и найти свой уникальный путь.