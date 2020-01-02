ФОТОНОВОСТЬ ⟩ 57-летняя красотка Ану Саагим показала мать и сына! Смотрите, какие красивые

Естественно, самый главный напиток в жизни Саагим - шампанское, он тоже был в новогоднюю ночь. А на снимке точно есть ее мать Тийна. Телеканал TV3 написал, что этот праздник дама встретила в кругу семьи, поэтому мы предполагаем, что на фото еще и непубличный сын светской львицы и сестра Саагим.