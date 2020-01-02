Анна Седокова объявила о создании своего интернет-шоу

Во-первых, певица готовит несколько сольных выступлений и ищет ответственного концертного директора. Также экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что планирует снять видеоклипы ко всем песням из последнего альбома «PROlubov».

Режиссеры, если вы хотели со мной поработать, то сейчас самое время,

– написала Анна.

Во-вторых, Седокова планирует расширять свой бизнес LAStory.

«Я решила открыть новый офис моей марки одежды, оптовых продажи и франшизу. Мы набираем в штат новых сотрудников имеющих опыт в этом направлении. Мы решили создать линейку с новыми дизайнерами и художниками! У вас есть талант? У меня есть возможность воплотить все в жизнь!» – отметила певица.

Но Анна призналась, что скучает по работе на телевидении. Звезда даже выбрала канал, где хочет работать. Но самое неожиданное – Седокова анонсировала начало съемок своего интернет-шоу.

В январе я начинаю съемки своего интернет-шоу о любви, отношениях и сексе. Мне нужны сценаристы, которые могут писать смешно об отношениях и сексе,

– призналась артистка.