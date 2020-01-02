Через несколько дней Земля максимально приблизится к Солнцу

И хотя отклонение от круговой орбиты с так называемым эксцентриситетом 0,0167 незначительно, в годовом цикле расстояние между Землей и Солнцем изменяется на 5 миллионов километров. Наибольшее удаление Земли от Солнца происходит северным летом, а наибольшее приближение отмечается зимой
На первый взгляд, может показаться парадоксальным, что наша часть планеты ближе к Солнцу зимой, ведь зимой у нас снег и мороз. Однако в данном случае близость Солнца не имеет никакого отношения к временам года.
5 января — день, когда расстояние от центра Земли до центра Солнца составит всего 147 091 144 километров. Летом между этими двумя точками расстояние увеличится до 152 100 527 километров.
Смена времен года на Земле происходит из-за наклона оси Земли и связанного с этим изменения угла падения солнечных лучей. Угол наклона Земли к плоскости орбиты составляет около 23,4°. Сейчас Солнце обогревает Южное полушарие. Там сейчас лето, а в Северном полушарии — зима.