Через несколько дней Земля максимально приблизится к Солнцу

И хотя отклонение от круговой орбиты с так называемым эксцентриситетом 0,0167 незначительно, в годовом цикле расстояние между Землей и Солнцем изменяется на 5 миллионов километров. Наибольшее удаление Земли от Солнца происходит северным летом, а наибольшее приближение отмечается зимой

На первый взгляд, может показаться парадоксальным, что наша часть планеты ближе к Солнцу зимой, ведь зимой у нас снег и мороз. Однако в данном случае близость Солнца не имеет никакого отношения к временам года.

5 января — день, когда расстояние от центра Земли до центра Солнца составит всего 147 091 144 километров. Летом между этими двумя точками расстояние увеличится до 152 100 527 километров.