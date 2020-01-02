Что нельзя делать туристу в Турции

Не пейте воду из-под крана

Если вы привыкли путешествовать по развитым странам, где вода из крана очищена для питья, то в Турции все совсем не так. Лучше потратить деньги на бутилированную жидкость и не получить отравления. Страховые агенты предупреждают, что в Турции нельзя даже мыть фрукты под проточной водой, есть риск заразиться опасными инфекциями. Всегда проверяйте, чтобы бутылки были закрыты перед тем, как вы употребите содержимое.

Не ходите с незнакомцами по городу

Турки — очень гостеприимный народ, и любой прохожий будет рад подсказать вам дорогу или показать город, но в любой стране могут встретиться мошенники. Не стоит отправляться на вечерние прогулки с незнакомцами или выпивать в баре. Если очень хочется новых знакомств с иностранцами, пригласите их в бар или ресторан своего отеля. В любом гостиничном комплексе есть охрана, которая сможет вам помочь в критической ситуации.

Не переедайте

Большинство гостиниц в Турции работают по системе все включено. Не жадничайте и не набирайте полные тарелки, еда от вас никуда не сбежит. Из-за переедания у вас могут начаться проблемы с желудком или кишечником, а также изменения в фигуре. Кроме того, не стоит забирать еду из отельного ресторана с собой. Это не только неуважение к персоналу, но и вредно для здоровья. При жаркой температуре продукты очень быстро портятся и вы рискуете отравиться.

Уважайте местные традиции