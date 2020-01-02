Что нельзя делать туристу в Турции

У каждой страны есть свои национальные традиции и обычаи, особенно это касается мусульманских стран. Чтобы не испортить себе отдых в Турции, стоит соблюдать несколько простых правил — подробнее в материале «Рамблера».
Не пейте воду из-под крана
Если вы привыкли путешествовать по развитым странам, где вода из крана очищена для питья, то в Турции все совсем не так. Лучше потратить деньги на бутилированную жидкость и не получить отравления. Страховые агенты предупреждают, что в Турции нельзя даже мыть фрукты под проточной водой, есть риск заразиться опасными инфекциями. Всегда проверяйте, чтобы бутылки были закрыты перед тем, как вы употребите содержимое.
Не ходите с незнакомцами по городу
Турки — очень гостеприимный народ, и любой прохожий будет рад подсказать вам дорогу или показать город, но в любой стране могут встретиться мошенники. Не стоит отправляться на вечерние прогулки с незнакомцами или выпивать в баре. Если очень хочется новых знакомств с иностранцами, пригласите их в бар или ресторан своего отеля. В любом гостиничном комплексе есть охрана, которая сможет вам помочь в критической ситуации.
Не переедайте
Большинство гостиниц в Турции работают по системе все включено. Не жадничайте и не набирайте полные тарелки, еда от вас никуда не сбежит. Из-за переедания у вас могут начаться проблемы с желудком или кишечником, а также изменения в фигуре. Кроме того, не стоит забирать еду из отельного ресторана с собой. Это не только неуважение к персоналу, но и вредно для здоровья. При жаркой температуре продукты очень быстро портятся и вы рискуете отравиться.
Уважайте местные традиции
Во многих курортных регионах туристы могут спокойно разгуливать по городу в купальнике, но им все равно не отвертеться от косых взглядов. Если вы решите выйти за пределы пляжа и отеля, старайтесь не надевать слишком открытую одежду. Вы наверняка увидите женщин в хиджабах, но не стоит их фотографировать, это может превратиться в скандал. Соблюдайте традиции этого народа и у вас не возникнет проблем с местными.