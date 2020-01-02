ВИДЕО ⟩ Таинственная полуголая девушка публикует на Youtube безумно популярные ролики, но любят ее не только за это...

На канале Hungry Lips впервые видео появилось в далеком 2015 году и, несмотря на то, что девушка ни разу не показала своего лица, он пользуется большой популярностью. Таких анонимных вроликов на ее канале уже 161.

Сама девушка называет себя автором так называемых АСМР-видео. Как пишет Википедия, АСМР или автономная сенсорная меридиональная реакция — это феномен восприятия, характеризующийся приятным ощущением покалывания в затылке, распространяющегося в виде мурашек по коже шеи и спине к конечностям. Вызывают АСМР-ощущения звуковые, зрительные, тактильные или когнитивные стимулы.

Обычно, создатели подобных роликов либо вовсе не появляются в кадре, либо находятся перед камерой в верхней одежде. Возможно, именно тот факт, что девушка снимает свои ролики в нижнем белье, принес ей такую сумасшедшую популярность.