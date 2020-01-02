Бойфренд Ольги Бузовой получил травму на отдыхе в Куршевеле

Вчера 33-летняя Ольга Бузова всерьез заставила своих поклонников понервничать. Оказалась, избранник теледивы получил травму руки. По словам певицы, на данный момент Давид Манукян чувствует себя хорошо. «Ты специально, скажи, чтобы меня на руках не носить? Ты просто устал на лыжах кататься, да? Просто хотел поваляться?» — Ольга засыпала бойфренда вопросами.

Сам же Давид на неприятность отреагировал с улыбкой. Блогер сообщил, что постарается как можно скорее прийти в норму. «Новый год я решил встретить с травмой. Ребят, следите за своим здоровьем и будьте аккуратней», — прокомментировал ситуацию Манукян.

Отметим, что ради совместного отпуска с избранником Бузова отказалась от новогодних корпоративов. Известно, что из-за этого артистка потеряла около 290 тысяч евро. «Хочу сказать, что 2019 год был для меня сложным, но продуктивным: большие туры и много работы. Я долго думала остаться работать в праздники или отдохнуть, и знаете, мои хорошие, я реально поняла, что мне нужно отдохнуть, и я хочу просто насладиться своей жизнью», — написала телеведущая в социальных сетях.