Это надо знать! ⟩ Астрологи назвали самый счастливый день каждого знака Зодиака в 2020 году

Овен: 1 октября
В этот день будет много любви. Возможно, вы встретите человека мечты или роман станет официальным. Бабочки в животе, во всяком случае, в этот день гарантированы.
Теперь для Тельца пришло время новых впечатлений. Это не значит, что он должен испытать что-то новое прямо в этот день, но он может, например, забронировать отпуск в то место, где он всегда стремился побывать.
Близнецы: 7 августа
В плане денег и карьеры у близнецов будет много дел 7 августа 2020 года. Например, повышение или предложение новой работы. Близнецы должны следить за своим внутренним чутьем и понимать, что новое место работы откроет новые возможности.
Рак: 14 декабря
В середине декабря есть шансы, что Рак выведет свою любовную жизнь на новый уровень. Предложение руки и сердца или радостная весть о беременности не так уж маловероятны в этот день.
Лев: 6 сентября
Аура Льва в начале сентября гарантирует, что он привлечет всеобщее внимание. Есть большие шансы найти новую любовь. В этот день он должен обязательно находиться среди людей и быть открытым для нового.
Дева: 25 августа
В конце августа карьера Девы получит хороший толчок: либо она начнет, либо закончит важный проект, получит повышение по службе или повышение зарплаты. Во всяком случае, на ее карьеру этот день окажет огромное влияние.
Весы: 7 февраля
В самом начале года их ждет любовное приключение. Если Весы уже в отношениях, может появиться желание вступить в брак.
Скорпион: 3 октября
Осень довольно беспокойна для Скорпиона, поэтому он уже сейчас должен отметить в календаре счастливую дату, чтобы не пропустить этот день. Звезды хорошо расположены для больших профессиональных перемен, но счастье не падает на колени. Он должен активно проявлять инициативу.
Стрелец: 15 декабря
Все любовные отношения в середине декабря становятся более интенсивными, чем когда-либо. Стрелец внезапно почувствуют себя более привязанным к своему партнеру или человеку, с которым он в настоящее время встречается. Не удивительно, если из этого получится что-то большее или более серьезное.
Козерог: 20 февраля и 28 марта
Козерог – самый счастливый из всех знаков зодиака в 2020 году. Причиной этому является планета Юпитер, которая круглый год находится под знаком Козерога. Поэтому у него и два счастливых дня. В феврале Козерог впервые за долгое время вновь ощутит большую эмоциональную стабильность. В марте следует соответствующий шаг – например, предложение о браке.
Водолей: 31 марта
В конце марта Водолей вдруг почувствует стимул – он испытывает жажду к действию, которое заставит его сделать то, что он уже очень давно откладывал. Чувство освобождения, которое придет с этим, даст Водолеям дополнительную порцию мотивации на оставшуюся часть года.
Рыбы: 5 декабря
Этот день для Рыб пройдет под знаком творчества. Им внезапно придут лучшие идеи, которые они захотят немедленно реализовать. Это, кстати, должны быть не только проекты на работе или дома, но и эмоциональные истории, которые давно тяготят.