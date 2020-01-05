Это надо знать! ⟩ Астрологи назвали самый счастливый день каждого знака Зодиака в 2020 году

Овен: 1 октября

В этот день будет много любви. Возможно, вы встретите человека мечты или роман станет официальным. Бабочки в животе, во всяком случае, в этот день гарантированы.

Телец: 8 марта

Теперь для Тельца пришло время новых впечатлений. Это не значит, что он должен испытать что-то новое прямо в этот день, но он может, например, забронировать отпуск в то место, где он всегда стремился побывать.

Близнецы: 7 августа

В плане денег и карьеры у близнецов будет много дел 7 августа 2020 года. Например, повышение или предложение новой работы. Близнецы должны следить за своим внутренним чутьем и понимать, что новое место работы откроет новые возможности.

Рак: 14 декабря

В середине декабря есть шансы, что Рак выведет свою любовную жизнь на новый уровень. Предложение руки и сердца или радостная весть о беременности не так уж маловероятны в этот день.

Лев: 6 сентября

Аура Льва в начале сентября гарантирует, что он привлечет всеобщее внимание. Есть большие шансы найти новую любовь. В этот день он должен обязательно находиться среди людей и быть открытым для нового.

Дева: 25 августа

В конце августа карьера Девы получит хороший толчок: либо она начнет, либо закончит важный проект, получит повышение по службе или повышение зарплаты. Во всяком случае, на ее карьеру этот день окажет огромное влияние.

Весы: 7 февраля

В самом начале года их ждет любовное приключение. Если Весы уже в отношениях, может появиться желание вступить в брак.

Скорпион: 3 октября

Осень довольно беспокойна для Скорпиона, поэтому он уже сейчас должен отметить в календаре счастливую дату, чтобы не пропустить этот день. Звезды хорошо расположены для больших профессиональных перемен, но счастье не падает на колени. Он должен активно проявлять инициативу.

Стрелец: 15 декабря

Все любовные отношения в середине декабря становятся более интенсивными, чем когда-либо. Стрелец внезапно почувствуют себя более привязанным к своему партнеру или человеку, с которым он в настоящее время встречается. Не удивительно, если из этого получится что-то большее или более серьезное.

Козерог: 20 февраля и 28 марта

Козерог – самый счастливый из всех знаков зодиака в 2020 году. Причиной этому является планета Юпитер, которая круглый год находится под знаком Козерога. Поэтому у него и два счастливых дня. В феврале Козерог впервые за долгое время вновь ощутит большую эмоциональную стабильность. В марте следует соответствующий шаг – например, предложение о браке.

Водолей: 31 марта

В конце марта Водолей вдруг почувствует стимул – он испытывает жажду к действию, которое заставит его сделать то, что он уже очень давно откладывал. Чувство освобождения, которое придет с этим, даст Водолеям дополнительную порцию мотивации на оставшуюся часть года.

Рыбы: 5 декабря