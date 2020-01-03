Ссоры, склоки и скандалы ⟩ Пять знаков Зодиака, которые превращают развод в ад

Лев

Львы, конечно, добры и нежны, но только до поры до времени. Пока партнер занимает пассивную роль в отношениях и всегда потакает своей второй половине, представителей знака все устраивает. Но как только у человека появляется противоположное мнение, Лев сразу показывает свои клыки.

Его невозможно переспорить или объяснять, что он не прав. Он слушает и слышит только себя. При этом, у представителя знака есть недюжинное чувство собственного достоинства. Из отношений он выходит с гордо поднятой головой и пустыми карманами, считая, что деньги — не главное, и их всегда можно заработать. Лев, замыкает пятерку в нашем рейтинге.

Стрелец

Жесткий знак, который всегда выстраивает отношения по своему сценарию. Игра должна проходить по его правилам, в случае нарушения — расстрел. В такие моменты Стрелец счастлив.

Ссоры возникают, как правило, из-за того, что представитель знака достаточно резок, когда пытается навязать свою игру. Разводятся он редко, но при этом очень агрессивно.

Рак

Это самый истеричный знак Зодиака в отношениях. С одной стороны, Раки ищут хороший баланс в своей жизни. С другой, им часто кажется, что в отношениях чего-то не хватает. Из-за этого на ровном месте могут происходить частые конфликты. Самое любимое занятие Рака — это искать проблемы там, где их нет.

Своими клешнями представители знака обрывают все хорошее, что есть в отношениях. При этом отвечать за свои поступки они не намерены. Раки прячутся в свою ракушку, не отвечают на звонки и смс, и полностью изолируются от своего оппонента, но сделают все, чтобы оттяпать жирный кусок состояния своими цепкими клешнями.

Овен

Овны уверены в своей правоте. Для отношений это серьезная проблема, ведь в них необходимо считаться не только с со своим мнением, но и мнением своего партнера. Но на это у упрямых Овнов нет ни малейшего желания. Поэтому они часто становятся виновниками конфликтов и семейных ссор. Прощения просить не умеют, как, впрочем, и прощать (очень упертые). Даже если в душе они и осознают свои ошибки, то никогда в этом не признаются.

Скорпион

Скорпионы не умеют выходить из конфликта, не причинив вреда своему близкому и родному человеку. Поэтому при любом удобном случае они сразу же беспощадно жалят. При этом любят строить из себя жертву.

Скорпионы могут обидеть, но во всем обвинят своего партнера, да так, что просить прощения будет именно он. Разводятся достаточно часто, вынося сор из избы. Лишь в одном случае из ста представитель этого знака сохраняет теплые отношения с бывшим супругом после расставания.