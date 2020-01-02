Прогноз на январь для всех знаков Зодиака от эстонского астролога: чья жизнь изменится в новом году?

Радикальные изменения в 2020 году ждут представителей знаков Козерога, Овна, Рака и Весов. На вас Вселенная возлагает особые ожидания. Так же эта тенденция может коснуться Водолеев, Львов, Тельцов и Скорпионов, если ваш день рождения в первых трех градусах этих знаков.
Особенно хочу отметить следующие числа: 21 февраля, 13 сентября и 14 октября. В это время мы можем реализовать наши самые смелые мечты, почувствовать вдохновение и увидеть, как исполняются желания, которые мы загадывали в сентябре 2019 года.
С 13 мая по 24 июня не рекомендую планировать свадебные торжества (за редким исключением, что можно подтвердить только на индивидуальной консультации).
Сентябрь, октябрь, ноябрь будут довольно динамичными, но сложными. В этот период я рекомендую снизить риски и максимально обезопасить себя от неприятных неожиданностей. В октябре нужно будет следить за здоровьем и избегать рискованных финансовых авантюр. Лучше заканчивать застарелые конфликты и мириться тем, кто в ссоре.
Овен
Дорогие Овны, пока все остальные знаки Зодиака приходят в себя после новогодних застолий, для вас наступает время важных решений и активных действий. До 20-х чисел января смело выдвигайте свою кандидатуру для участия в рабочих проектах и не скрывайте от начальства ваших истинных амбиций. Также этот период благоволит получению кредитов и оформлению важных документов. Движение вперед с энтузиазмом и верой в превосходный результат – ваш девиз первого месяца нового года!
Удачные дни: 11
Конфликтные дни: 25, 26, 27
Тельцы
Некоторые счастливчики проведут первый месяц нового года в романтическом путешествии, потому что звезды активно зовут в дорогу. Даже если поездки не входят в ваши планы, но советую не отказываться от приглашений или выгодных предложений, если таковые вдруг подвернутся. Январь благоприятен для начала любого обучения и расширению кругозора. У Тельцов-учеников появятсят возможности закрыть все учебные долги и сдать зачеты на отлично. Браки, заключенные в январе этого года, будут удачными.
Удачные дни: 3, 8, 15, 20
Конфликтные дни: 6, 25, 26, 27
Близнецы
Начало года будет бурным и неоднозначным. В первые дни месяца вы почувствуете огромный прилив энергии и энтузиазма. Только, пожалуйста, сохраняйте благоразумие и холодный расчет, чтобы не оказаться в ситуации, где вам пообещали слишком много, а в итоге и половины от обещанного нет. Это связано и с личной, и с деловой жизнью. Особенную осторожность надо проявить Близнецам, ведущим собственное дело. Проверяйте все финансовые операции и не верьте никому на слово. В последнюю неделю месяца полезно отправляться в далекие путешествия.
Удачные дни: 1, 2, 3, 5, 8, 24, 25
Конфликтные дни: 9, 17, 18
Рак
Пока Солнце движется по сфере ваших личных отношений, налаживайте контакты с любимыми, друзьями и деловыми партнерами. Неженатые Раки могут обрести счастье в личной жизни, даже если отношения давние и запутанные. А если недопонимание достигло точки невозврата, то у вас есть все шансы для новых знакомств. До 20-х чисел января вас ждет успех в решении юридических вопросов и тяжб. Это время подходит и для подачи документов в суд.
Удачные дни: 5, 6, 10, 15, 16, 19
Конфликтные дни: 3, 13, 17, 21
Лев
Львам придется в этом месяце ударно потрудиться на благо семьи или семейного предприятия. Время до 20-х чисел месяца удачно, чтобы заняться собственным здоровьем или начать диету с целью детоксикации организма. И дело тут не в бурных новогодних застольях, а в периоде, когда подобные процедуры будут особенно полезны для вас. Последняя неделя месяца обещает счастье в личной жизни и новые знакомства.
Удачные дни: 7, 15, 30
Конфликтные дни: 10, 13, 22, 23
Дева
Если вас в последнюю неделю декабря внезапно не настигло романтическое чувство, то в январе от любви вы не скроетесь! Прочь прагматичность, пусть потеря контроля над логикой принесет вам незабываемые моменты настоящей близости с любимым человеком. Некоторых Дев ожидает прибавление в семействе. А в профессиональной деятельности преуспеют люди творческих профессий: писатели, художники, актеры и музыканты.
Удачные дни: 1, 2, 3, 5, 8, 24, 25
Конфликтные дни: 9, 17, 18
Весы
Вопросы семьи и недвижимости не терпят отлагательств. Не исключено, что кто-то из вас решит затеять ремонт или просто улучшить жилищные условия. Если такой порыв случился, нет смысла откладывать его на потом. Январь - лучшее время проявить ваш безупречный вкус в создании нового интерьера. Старайтесь проводить свободное время в кругу семьи и уделите внимание родителям. Весам, занятым в секторе недвижимости, в январе особенно повезет.
Удачные дни: 3, 8, 15, 20
Конфликтные дни: 6, 25, 26, 27
Скорпион
Скорпионьи страсти будут кипеть преимущественно в переписке. Полезно проявить активность в социальных сетях с целью профессионального или личного продвижения. Январь этого года будет одним из самых интересных месяцев в году. У многих Скорпионов начнется совершенно новый этап в жизни. Даже если вы этого сейчас не поймете, то через какое-то время осознаете, как много перемен произошло в начале года. Поэтому обращайте внимание даже на самые незначительные новые контакты. Они могут изменить вашу жизнь.
Удачные дни: 13, 14, 15
Конфликтные дни:4
Стрелец
Дорогие Стрельцы, пока остальные знаки Зодиака отдыхают от праздничного застолья, не упустите возможность увеличить свои доходы. Обращайте внимание на разговоры в кулуарах и помните, что первый месяц года может быть для вас очень денежным. Желание совершить незапланированные покупки в этом месяце будет тоже велико, но все, что купите, пойдет на пользу. Последняя неделя месяца подходит для недалеких поездок и новых знакомств.
Удачные дни: 22, 23
Конфликтные дни: 2
Козерог
Январь – один из ключевых месяцев этого года. Застенчивым Козерогам придется выйти на зодиакальный подиум и продемонстрировать окружающим свои лучшие качества. Не бойтесь выйти за рамки сдержанности, пришло время вести себя не как обычно. Будьте радикальными: меняйте имидж, работу, круг общения и привычную рутину. С 6 по 14 января в вашей жизни будут происходить события, которые зададут тон всему предстоящему году.
Удачные дни: 6, 14, 19
Конфликтные дни: 27, 28
Водолей
Страсти других знаков Зодиака до последней недели месяца вас будут волновать мало. Погружение в собственный внутренний мир может оказаться настолько увлекательным, что вы удивитесь своим возможностям. Январь полезно провести вдали от рутины или хотя бы от шумных вечеринок. Если есть возможность, то отправляйтесь в путешествие. Возьмите себе небольшую передышку, чтобы подготовиться к динамике февраля.
Удачные дни: 14, 15
Конфликтные дни: 17, 18, 22
Рыбы
Жизнь представителей самого загадочного знака Зодиака будет насыщена светским общением и развлечениями. Неформальные контакты могут привести к конкретным предложениям о реальном сотрудничестве, а знакомства января могут стать судьбоносными. Последняя неделя месяца подходит для дальних поездок и для уединенных выходных в СПА.
Удачные дни: 6, 7, 8, 27
Конфликтные дни: 2, 26