Прогноз на январь для всех знаков Зодиака от эстонского астролога: чья жизнь изменится в новом году?

Особенно хочу отметить следующие числа: 21 февраля, 13 сентября и 14 октября. В это время мы можем реализовать наши самые смелые мечты, почувствовать вдохновение и увидеть, как исполняются желания, которые мы загадывали в сентябре 2019 года.

С 13 мая по 24 июня не рекомендую планировать свадебные торжества (за редким исключением, что можно подтвердить только на индивидуальной консультации).

Сентябрь, октябрь, ноябрь будут довольно динамичными, но сложными. В этот период я рекомендую снизить риски и максимально обезопасить себя от неприятных неожиданностей. В октябре нужно будет следить за здоровьем и избегать рискованных финансовых авантюр. Лучше заканчивать застарелые конфликты и мириться тем, кто в ссоре.

Овен

Дорогие Овны, пока все остальные знаки Зодиака приходят в себя после новогодних застолий, для вас наступает время важных решений и активных действий. До 20-х чисел января смело выдвигайте свою кандидатуру для участия в рабочих проектах и не скрывайте от начальства ваших истинных амбиций. Также этот период благоволит получению кредитов и оформлению важных документов. Движение вперед с энтузиазмом и верой в превосходный результат – ваш девиз первого месяца нового года!

Удачные дни: 11

Конфликтные дни: 25, 26, 27

Тельцы

Некоторые счастливчики проведут первый месяц нового года в романтическом путешествии, потому что звезды активно зовут в дорогу. Даже если поездки не входят в ваши планы, но советую не отказываться от приглашений или выгодных предложений, если таковые вдруг подвернутся. Январь благоприятен для начала любого обучения и расширению кругозора. У Тельцов-учеников появятсят возможности закрыть все учебные долги и сдать зачеты на отлично. Браки, заключенные в январе этого года, будут удачными.

Удачные дни: 3, 8, 15, 20

Конфликтные дни: 6, 25, 26, 27

Близнецы

Начало года будет бурным и неоднозначным. В первые дни месяца вы почувствуете огромный прилив энергии и энтузиазма. Только, пожалуйста, сохраняйте благоразумие и холодный расчет, чтобы не оказаться в ситуации, где вам пообещали слишком много, а в итоге и половины от обещанного нет. Это связано и с личной, и с деловой жизнью. Особенную осторожность надо проявить Близнецам, ведущим собственное дело. Проверяйте все финансовые операции и не верьте никому на слово. В последнюю неделю месяца полезно отправляться в далекие путешествия.

Удачные дни: 1, 2, 3, 5, 8, 24, 25

Конфликтные дни: 9, 17, 18

Рак

Пока Солнце движется по сфере ваших личных отношений, налаживайте контакты с любимыми, друзьями и деловыми партнерами. Неженатые Раки могут обрести счастье в личной жизни, даже если отношения давние и запутанные. А если недопонимание достигло точки невозврата, то у вас есть все шансы для новых знакомств. До 20-х чисел января вас ждет успех в решении юридических вопросов и тяжб. Это время подходит и для подачи документов в суд.

Удачные дни: 5, 6, 10, 15, 16, 19

Конфликтные дни: 3, 13, 17, 21

Лев