Чт, 2.01.2020
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ВИДЕО ⟩ Ужасающие моменты попали на видео австралийских пожарных

Пожарная машина австралийского Нового Южного Уэльса на фоне пожара.

ФОТО: /AP/Scanpix

В трех штатах Австралии (Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия) с октября прошлого года бушевали крупные лесные пожары, которые до сих пор не были ликвидированы.

В канун Нового года пожарные Нового Южного Уэльса оказались в опасной ситуации, когда лесной пожар достиг их машины и им пришлось проезжать сквозь огонь.

Инцидент был записан на видео, на котором видно, как пожарные в машине пытались защитить себя, когда их машина ехала сквозь пламя.

Пострадала лишь машина пожарных, сами они остались целы.

По данным австралийских СМИ, более четырех миллионов гектаров леса были уничтожены в результате пожаров.

Во всех штатах Австралии средняя температура поднялась до 40 градусов по Цельсию, а жара и засуха постоянно создают новые пожары.

Тысячи людей потеряли свои дома, а сотни диких животных погибли.

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