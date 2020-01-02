ВИДЕО ⟩ Ужасающие моменты попали на видео австралийских пожарных

В трех штатах Австралии (Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия) с октября прошлого года бушевали крупные лесные пожары, которые до сих пор не были ликвидированы.
В канун Нового года пожарные Нового Южного Уэльса оказались в опасной ситуации, когда лесной пожар достиг их машины и им пришлось проезжать сквозь огонь.
Инцидент был записан на видео, на котором видно, как пожарные в машине пытались защитить себя, когда их машина ехала сквозь пламя.
Пострадала лишь машина пожарных, сами они остались целы.
По данным австралийских СМИ, более четырех миллионов гектаров леса были уничтожены в результате пожаров.
Во всех штатах Австралии средняя температура поднялась до 40 градусов по Цельсию, а жара и засуха постоянно создают новые пожары.
Тысячи людей потеряли свои дома, а сотни диких животных погибли.