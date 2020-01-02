Когда надо выбрасывать новогоднюю елку, чтобы счастье осталось в доме

Назван срок хранения новогодней елки в доме. От этого зависит счастье и благополучие в течение всего года.

Считается, что праздничное дерево должно оставаться в доме до Старого Нового года. После 14 января елку можно разбирать от гирлянд, игрушек и выносить из дома, сообщает eaomedia.ru.

Но не полностью. Хорошей приметой является следующее: необходимо отломить от новогодней елки, которая радовала семью своим видом, одну веточку. Или сложить в укромном месте иголки. Тогда счастье не уйдет из дома вместе с праздничным деревом.