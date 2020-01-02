Это надо видеть! ⟩ Галкин снял пародию на новогоднее обращение Путина

Артист показал свою пародию на новогоднее обращение президента Владимира Путина к россиянам. В кадре можно увидеть пародиста с двойником главы РФ Владимиром Путиным - артистом Дмитрием Грачевым. Оба они стоят в деловых костюмах, у Галкина на шее бабочка, у его коллеги – галстук.

На заднем плане запечатлены белоснежные искусственные ели. Грачев и Галкин смотрят время от времени в камеру, как будто готовятся начать свое выступление. Они переглядываются, нервничают, но в итоге так и не произносят ни слова, пишет Topnews.