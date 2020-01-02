Хозяин хочет его убить ⟩ Кот разрушил фигуру из 2432 деталей лего

— Думал, соберу заказ перед Новым годом. Ха-ха... Я его убью! — написал хозяин животного на своей странице в Facebook.

Кот, разрушивший фигуру кота из лего Facebook

Молодой человек работает в магазине игрушек и целую неделю собирал фигуру героя японского аниме для заказчика, однако кот одним движением похоронил творение и разлегся рядом. Кстати, наказания ему каким-то образом удалось избежать — на следующий день фото с животным вновь появилось в соцсети.