Хозяин хочет его убить ⟩ Кот разрушил фигуру из 2432 деталей лего

В Таиланде кот разрушил фигуру из 2432 деталей лего, которую его владелец собирал на заказ, пишет Лайф.
— Думал, соберу заказ перед Новым годом. Ха-ха... Я его убью! — написал хозяин животного на своей странице в Facebook.
Кот, разрушивший фигуру кота из лего
Молодой человек работает в магазине игрушек и целую неделю собирал фигуру героя японского аниме для заказчика, однако кот одним движением похоронил творение и разлегся рядом. Кстати, наказания ему каким-то образом удалось избежать — на следующий день фото с животным вновь появилось в соцсети.
Фигура кота из лего