Чт, 2.01.2020
Хит-парад знаков Зодиака, которым повезет в деньгах в 2020 году. Денег нет, но вы держитесь! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Хозяин хочет его убить ⟩ Кот разрушил фигуру из 2432 деталей лего

Кот разрушил фигуру кота, которую его хозяин собирал на заказ из лего

ФОТО: Facebook

В Таиланде кот разрушил фигуру из 2432 деталей лего, которую его владелец собирал на заказ, пишет Лайф.

— Думал, соберу заказ перед Новым годом. Ха-ха... Я его убью! — написал хозяин животного на своей странице в Facebook.

Кот, разрушивший фигуру кота из лего

Facebook

Молодой человек работает в магазине игрушек и целую неделю собирал фигуру героя японского аниме для заказчика, однако кот одним движением похоронил творение и разлегся рядом. Кстати, наказания ему каким-то образом удалось избежать — на следующий день фото с животным вновь появилось в соцсети.

Фигура кота из лего

Facebook

НАВЕРХ