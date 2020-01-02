Видео ⟩ Блогер родила в прямом эфире

Многодетная мама из Киева София Стужук хотела показать, что рожать не больно и не страшно.

Она решилась показать свои роды в прямом эфире. Своего третьего малыша София родила дома, в надувном бассейне. Весь процесс от начала до конца был снят на видео. Известно, что старшие дети - дочь Лола и сын Дэвид - тоже появились на свет дома.

Съемку блогерша начала с признания, что почти не спала всю ночь из-за схваток. Рожать ей помогал супруг Дмитрий.

Свое решение вести прямой эфир женщина объясняла желанием всем показать, что «роды - не равно боль!». «Мне так глубоко обидно, что большинство женщин воспринимают роды как некий ужасный, болезненный, омерзительный и очень страшный процесс. Но это ведь отнюдь не так! Пожалуйста, уловите мысль. Роды - это прекрасно. Роды - это волшебство, таинство появления новой жизни», - написала она.

Многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что женщина рожала в антисанитарных условиях - во время процесса камера в один из моментов показала кучи мусора вокруг бассейна. Кроме того, пользователи соцсети были возмущены тем, что маленькие дети Софии наблюдали за всем процессом. А сын Давид даже стоял в бассейне вместе с рожающей матерью.