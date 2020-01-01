Что делать, если кот съел дождик или мишуру с елки?

Новый год прошел, но у большинства новогодняя елка будет стоять до самой весны, привлекая внимание домашних питомцев. Чем это может обернуться — читайте в материале от Eg.ru.
Кошки — любопытные создания и, конечно же, не пройдут мимо такой заметной мишени, как наряженная на Новый год елка. То, что питомец может повалить неустойчивую конструкцию, — еще полбеды. Гораздо опаснее, если он решит попробовать на зуб такие любимое многими украшение «дождик» или елочную мишуру. Что делать, если это произошло, мы спросили у эксперта.
Что делать, если кот съел дождик с елки?
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: Мария Крунтяева (ветеринарный врач рентгенокабинета)
В естественной среде обитания кошки иногда едят то, что есть нельзя. Таким образом они прочищают желудок, поэтому ничего странного в том, что ваш домашний питомец пытается съесть картонку или пакет, нет. Проблема в другом: кошка не может отличить безопасные несъедобные предметы от опасных. А последних очень много в наших с вами квартирах: пластиковые мелкие предметы, целлофановые пакеты и, конечно же, елочная мишура и дождики. Они вместе с фольгой считаются самыми опасными и способны вызвать сильнейшую кишечную непроходимость.
Когда нужно беспокоиться?
Если питомец съел небольшой кусочек дождика или упаковочной бумаги, есть шанс, что она выйдет естественным путем. Последите за поведением кота несколько дней. Если оно не изменилось и питомец не отказывается от еды и стабильно ходит в туалет, то все в порядке.
Симптомы, на которые нужно обратить внимание:
- Плохой аппетит, отказ от еды;
- Запор;
- Понос;
- Беспокойное поведение;
- Питомец не дает себя гладить, особенно в области живота;
- Вздутый живот.
Заметили что-нибудь нетипичное в поведении — срочно обращайтесь к ветеринару и опишите, что случилось. Самостоятельно решить проблему, просто дав животному слабительное или подождав еще несколько дней, не получится. Это лишь усугубит ситуацию.
Ну а дальше все зависит от того, насколько ситуация критичная. После осмотра, УЗИ или рентгена специалист может назначить специальную диету или в крайнем случае — примет решение о незамедлительном оперативном вмешательстве.
Меры предосторожности
- Выбрасывайте пакеты от еды, особенно от курицы, сосисок или кошачьего корма, так, чтобы питомец не смог их достать;
- Регулярно делайте уборку и не забывайте заглянуть под диван и под шкаф;
- По возможности не пускайте кота в комнату, где стоит елка. Если это невозможно — следите за питомцем или украшайте елку так, чтобы он не достал до мишуры и дождика;
- Откажитесь от украшений из пластика и фольги. Замените их игрушками из растительного сырья (орехи, шишки, сушеные плоды, звездочки бадьяна), вязаными игрушками и так далее;
- Если вашего кота постоянно тянет что-нибудь пожевать, купите ему «кошачью» траву (овес, просо, пшеница, рожь, сорго) или, проконсультировавшись с ветеринаром, специальный твердый корм и игрушки, которые можно грызть.