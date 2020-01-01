Что делать, если кот съел дождик или мишуру с елки?

В естественной среде обитания кошки иногда едят то, что есть нельзя. Таким образом они прочищают желудок, поэтому ничего странного в том, что ваш домашний питомец пытается съесть картонку или пакет, нет. Проблема в другом: кошка не может отличить безопасные несъедобные предметы от опасных. А последних очень много в наших с вами квартирах: пластиковые мелкие предметы, целлофановые пакеты и, конечно же, елочная мишура и дождики. Они вместе с фольгой считаются самыми опасными и способны вызвать сильнейшую кишечную непроходимость.