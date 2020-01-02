Гороскоп на 2 января: Дев ждут интересные знакомства, а Рыбы очаруют своим внешним видом

Овен

Этот день подходит для реализации задуманных идей в семье. Будьте осторожны с техникой и поберегите руки.

Телец

Звезды советуют в этот день приступить к освоению новых знаний, которые смогут пригодиться вам в будущем.

Близнецы

Будет интересное общение и известия, но не воспринимайте все на веру, потому что людям свойственно ошибаться.

Рак

Избегайте контактов с пессимистически настроенными людьми, иначе их унылое настроение перейдет и на вас.

Лев

Разговор с незнакомцем подарит вам свежие идеи и положительные эмоции. Вам полезно побыть на диете, рекомендует «Сегодня».

Дева

Новые знакомства этого дня в будущем могут оказаться для вас полезными. Сохраните на всякий случай контакты.

Весы

После праздников вам предстоит нелегкая задача планирования работы на ближайшее время и наведение порядка в делах.

Скорпион

Будьте готовы к успеху у противоположного пола. Не упустите шанс блеснуть своими талантами в обществе.

Стрелец

Этот день подходит для перемен. К примеру, задумайтесь о своих недостатках и начните работать над их исправлением.

Козерог

Отсутствие финансов – явление временное, так что пусть оно вас не пугает. Не отказывайтесь от заманчивых предложений.

Водолей

На вас попытаются сгрузить чуть ли не всю работу. Так что от вашей доброты будет зависеть, возьметесь ли вы за нее.

Рыбы