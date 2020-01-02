Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в первые дни января 2020 года

В первую неделю 2020 года Тельцов ожидают яркие эмоции, хорошее настроение и большая удача. Однако все же стоит проводить это время лучше с близкими, со второй половинкой или в процессе ее поисков. Ближе к концу недели надо воспользоваться тремя сильными заговорами на счастье и удачу, что поможет Тельцам продолжить отдых в том ритме, который им максимально удобен.

Для Весов встреча Нового года пройдет успешно, а повысить шансы на удачу поможет закон притяжения. Павел Глоба советует Весам не терять веру в себя, чтобы не навлекать беду. Однако уже 4 января им понадобится больше внимательности в любых делах, поскольку в этот день звезды и планеты войдут в сильнейший диссонанс.

Финансовая сфера жизни Стрельцов станет самой важной. Именно поэтому не стоит негативно воспринимать просьбу начальства выйти на работу в праздники. Все усилия Стрельцов окупятся сполна. Финансовые потоки будут очень активными, поэтому им удастся привлечь в свою жизнь деньги.