Стеснение пропало ⟩ Асмус выставила свои трусы напоказ

Спустя сутки после показа Асмус поделилась с подписчиками "суровым закулисьем", поблагодарив "всех-всех, кто имел отношение к созданию фильма «Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона», рассказывает Topnews.

Отметим, что чуть ранее, презентуя премьеру нового фильма с персонажем юмориста Эдуардом Суровым, знаменитости сняли забавный ролик, в котором Кристина Асмус предстает в роли возлюбленной героя - армянской балерины. При этом на одном из снимков она показала подписчикам свою пятую точку под балетной пачкой. Фото было сделано судя по антуражу в гримерке.

"Немного сурового закулисья вам. Поздравляю всех-всех, кто имел отношение к созданию фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»!! Смотрели вчера? Если есть секунда между подарками и салатами, делитесь впечатлениями!! Какой момент разорвал больше всего?" - пишет Асмус.

Помимо этого в видеонарезки актриса показала процесс наложения грима, который сделал ее практически неузнаваемой.

Не забыла Кристина и высказать слова благодарности своим подписчикам, поздравив их с Новым годом. Публикацию она сопроводила рядом архивных фото, где она предстала в белоснежном купальнике, демонстрируя прекрасную стройную фигуру.