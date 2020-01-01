Горько! ⟩ Водянова и Антуан Арно сыграют свадьбу

Российская модель Наталья Водянова выходит или вышла замуж за французского бизнесмена, одного из самых богатых людей мира Антуана Арно. В Instagram она разместила пост, в котором отметила, что прошедший год был для нее прекрасным и запоминающимся. При этом добавила, что не может дождаться, чтобы провести праздник с самыми близкими людьми.

На безымянном пальце звезды при этом все заметили кольцо. Причем оно не производства компании «Тиффани», которым владеет клан Арно. Одна из подруг Натальи Водяновой спросила модель: «Свадебка?». На это она ответила: «Да, дорогая!», подтвердив изменения в своей личной жизни.

Наталья Водянова и Бернар Арно ФОТО: Instagram

Напомним, что Водянова и Арно начали встречаться в 2011 году. Антуан Арно — сын мультимиллиардера Бернара Арно. В 2014 году Наталья Водянова родила от гражданского на тот момент супруга сына Максима. Спустя два года у пары родился сын Роман.