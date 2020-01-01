ФОТО ⟩ В прозрачном платье без белья: новогодний образ от модели Эльзы Хоск

Эльзу можно смело назвать королевой эпатажа. Манекенщица любит удивлять своих поклонников эротическими снимками в белье и без него. Да и каждый ее выход на красную дорожку отмечался провокативностью. Поэтому подписчики блога Эльзы с нетерпением ожидали ее новогодние фото, ведь были убеждены: зажигательная шведская модель выберет откровенный наряд, пишет 24tv.

И звезда не разочаровала своих поклонников. В канун 2020 году она опубликовала серию снимков в розовом сексуальном мини-платье, украшенном пайетками и перьями. Откровенности образа Эльзы Госк добавлял крой наряда, который обнажал ее плечи и показывал отсутствие нижнего белья. Кроме этого, одежда была сделана в стиле прозрачной сетки, поэтому на одном кадре ей пришлось прикрыть обнаженную грудь рукой.