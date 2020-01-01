УЖАС ⟩ 340 вызовов скорой за ночь: жуткие итоги встречи Нового года в Таллинне

Это примерно на 100 раз больше, чем в обычные дни. Но по словам главврача Таллиннской Скорой помощи Рауля Адласа, это число «обычно для новогодней ночи».

Самый ужасный несчастный случай произошел на железнодорожном переезде в Ярвевана, где буквально за 15 минут до Нового года в результате столкновения двух машин пострадали восемь человек и собака.

66 человек вызывали скорую из-за алкогольного опьянения, двое из-за наркотического. Один человек выпал из окна третьего этажа, повреждения различной степени тяжести получили прошлой ночью еще девять человек.