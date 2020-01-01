УЖАС ⟩ 340 вызовов скорой за ночь: жуткие итоги встречи Нового года в Таллинне

Это примерно на 100 раз больше, чем в обычные дни. Но по словам главврача Таллиннской Скорой помощи Рауля Адласа, это число «обычно для новогодней ночи».
Самый ужасный несчастный случай произошел на железнодорожном переезде в Ярвевана, где буквально за 15 минут до Нового года в результате столкновения двух машин пострадали восемь человек и собака.
66 человек вызывали скорую из-за алкогольного опьянения, двое из-за наркотического. Один человек выпал из окна третьего этажа, повреждения различной степени тяжести получили прошлой ночью еще девять человек.
«В общей сложности травмированными оказались 48 человек, один из которых получил ожог, когда держал в руке фейерверк. Положительным можно считать тот факт, что жертв травматизма в этом году значительно меньше, чем в предыдущие», отметил Адлас.