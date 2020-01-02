Чт, 2.01.2020
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Без трусов, феноменально ⟩ Лобода взбудоражила фанатов новогодним нарядом

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Певица отправилась встречать Новый год полуобнаженной и в роскошной шляпе, пишет Пятый канал.

Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в смелом наряде. На черно-белом снимке певица предстала полуобнаженной и в роскошной шляпе. «На встречу к Новому году», – подписала Лобода фотографию.

В комментариях Светлану поздравляют с праздником, желают успехов в творчестве, а также удивляются ее наряду.

«Светочка, с Новым годом! Счастья вам и творческих успехов, оставайтесь всегда такой офигенной»; «Скоро голая куда-нибудь пойдет, подождем»; «На встречу к Новому году без трусов, феноменально», – написали пользователи.

 
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