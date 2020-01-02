Без трусов, феноменально ⟩ Лобода взбудоражила фанатов новогодним нарядом

В комментариях Светлану поздравляют с праздником, желают успехов в творчестве, а также удивляются ее наряду.

«Светочка, с Новым годом! Счастья вам и творческих успехов, оставайтесь всегда такой офигенной»; «Скоро голая куда-нибудь пойдет, подождем»; «На встречу к Новому году без трусов, феноменально», – написали пользователи.