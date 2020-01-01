ФОТО ⟩ Аппетитная Кайли Дженнер в нижнем белье эротично изогнулась в постели

Самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер, которая недавно щеголяла фотрмами в белом облегающей комбинезоне, сейчас поделилась довольно откровенными снимками, пишет tsn.

22-летняя звезда реалити на своей странице в Instagram опубликовала пикантные черно-белые фото, на которых эротично позирует в кружевном нижнем белье в постели, демонстрируя аппетитные формы.

Почувствовала, что будет неправильно отправиться в 2020 год, не опубликовав еще одну ловушку для комплиментов,

- подписала снимки Дженнер.

И судя по комментариям поклонников, ловушка сработала, поскольку снимок менее чем за 12 часов собрал более 9 миллионов лайков.