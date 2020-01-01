НАСЛЕДСТВО ⟩ Кому достанется имущество Галины Волчек

Смогла сделать все с учетом всех личных привычек и вкусов. Я очень боялась, что дом будет двухэтажным: не люблю я этого. Так он и вышел в один этаж, очень уютный, но вместе с тем просторный. И вокруг него нет никаких новомодных ландшафтных наворотов, но есть лес, дикая нетронутая природа,