ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонская школьница о ближайшем будущем: «Скоро мы все сгорим»

В интервью порталу Elu24 таллиннская школьница Кярт выразила свое мнение по поводу того, что в современном мире мы делаем неправильно.

По словам девушки, взрослые хотят жить в «хорошем мире» и она даже не надеется повлиять на умы политиков.

Большинство эстонских политиков — старые люди, они не плохие, но их мнение непреклонно,

— говорит Кярт, объясняя, почему политическую элиту страны должны составлять молодые.

Кярт призналась, что сейчас она не знает, за кого из политиков можно отдать свой голос. «Если они уничтожат эту землю, то это будет уже не их проблемой. Главное — победить на выборах», — говорит девушка.

В то же время, по мнению Хыбе, большая часть ее поколения сейчас находится в депрессии, так как к их мнению не прислушиваются.

Тем не менее, школьница еще не потеряла надежду и запаслась несколькими идеями, которые помогли бы улучшить жизнь в 2020 году.