Ср, 1.01.2020
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БОЛЬШЕ НЕ ХОЛОСТЯК ⟩ Сын эстонского мультимиллионера Армина Кару обручился с новой возлюбленной

Сын успешного эстонского предпринимателя Армина Кару 32-летний Эрик сообщил в социальных сетях о том, что сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной по имени Биргита. 

Эрик Кару отметил в Facebook знаменательное событие. Несколько дней назад он сделал предложение руки и сердца своей девушке. 

Я — самый счастливый парень на свете. Она сказада «да»!

 — прокомментировал он помолвку. Пара сейчас находится на горнолыжном курорте в Швейцарии. 

Невеста Эрика Кару — 25-летняя Биргит Пайст, которая является управляющей салона по наращиванию ресниц Lashweb. Впервые о том, что она состоит в отношениях с сыном эстонского предпринимателя заговорили минувшей осенью, когда пара вместе оправилась отдыхать в Испанию. 

Личная жизнь Эрика Кару всегда была под пристальным вниманием. В 2014 году он собирался жениться на скандально известной модели Лауре Кыргемяэ, но до ЗАГСа пара так и не дошла. 

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