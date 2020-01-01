БОЛЬШЕ НЕ ХОЛОСТЯК ⟩ Сын эстонского мультимиллионера Армина Кару обручился с новой возлюбленной

Сын успешного эстонского предпринимателя Армина Кару 32-летний Эрик сообщил в социальных сетях о том, что сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной по имени Биргита.
Эрик Кару отметил в Facebook знаменательное событие. Несколько дней назад он сделал предложение руки и сердца своей девушке.
Я — самый счастливый парень на свете. Она сказада «да»!
— прокомментировал он помолвку. Пара сейчас находится на горнолыжном курорте в Швейцарии.
Невеста Эрика Кару — 25-летняя Биргит Пайст, которая является управляющей салона по наращиванию ресниц Lashweb. Впервые о том, что она состоит в отношениях с сыном эстонского предпринимателя заговорили минувшей осенью, когда пара вместе оправилась отдыхать в Испанию.
Личная жизнь Эрика Кару всегда была под пристальным вниманием. В 2014 году он собирался жениться на скандально известной модели Лауре Кыргемяэ, но до ЗАГСа пара так и не дошла.