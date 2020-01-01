ИТОГИ ГОДА ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии показала самые жаркие снимки за 2019 год

Лучшее за 2019 год! Этот год был эпическим, жестким, но эпическим. Я чувствую, что я выросла как в профессиональном, так и в личном плане. Я вышла из творческой колеи, в которой я застряла на некоторое время, я нашла возможности путешествовать по местам, о которых я когда-то только мечтала, я научилась не полагаться на других в плане создания контент <...> Я встретила очень много вдохновляющих людей и сделал несколько совместных работ, о которых мечтала.