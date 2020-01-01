Кто куда ⟩ Как российские звезды проведут новогодние каникулы

Азия

Солнечный Таиланд зимой — идеальное направление. Поэтому его уже много лет подряд выбирают Эвелина Бледанс, Стас Пьеха, Сергей Жуков и многие другие звезды. У лидера группы «Руки Вверх!» концертов в эти праздники хоть отбавляй, а сразу после его вместе с женой Региной и детьми ждет путешествие к океану. Где-то неподалеку, а именно на острове Ко Яо Яй, в это же время будет загорать балерина Анастасия Волочкова.

Правда, увидеть ее знаменитые шпагаты соседям по пляжу вряд ли удастся — артистка решила уединиться на отдельной роскошной вилле отеля SaengSureeVilla, стоимость которой в сутки превышает 100 тысяч рублей (1428 евро).

В жарком Таиланде встретила Новый год не только Волочкова. К примеру, суперзвезда российского кино Саша Петров вместе со своей подругой, актрисой Стасей Милославской тоже там. Эти двое наконец-то перестали скрывать отношения, о которых все и так знают: ночью 1 января Стася выложила снимок, где уютный Петров нежится у нее на коленях. «Люблю тебя!» - тут же прокомментировал актер, сообщает kp.ru.