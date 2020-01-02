«Жар на руках» ⟩ Жуткие пророчества Ванги для мира и России на 2020 год попали в Сеть

Одним из таких пророков считается болгарская ясновидящая Ванга, чьи прогнозы известны и пользуются доверием в ряде стран.

По ее словам, новое десятилетие 21-го века будет сложным временем для всего мира. Стоит ждать, что конфликты на религиозной почве ожидают человечество в период с 2025 по 2033 год, а катастрофические стихийные бедствия — в 2025-м, как утверждает ряд изданий. Упоминала она 2077 год, когда на Земле будет царить коммунистический строй.

Для России в 2020 году Ванга видела жизнь довольно непростой, однако предсказывала, что россияне будут счастливы. Согласно ее пророчествам, в новом году их охватит сплоченность перед лицом ополчившегося на страну мира. И пусть многие страны будут против России, она это выдержит. Пророчица говорила, что нельзя при этом допустить, чтобы брат шел на брата.

По словам ясновидящей, страну также могут ждать погодные катаклизмы. Она говорила, что видела яркое палящее Солнце и чувствовала «жар» на своих «руках». Так что, если верить предсказаниям Ванги, Россию ждет жаркое и засушливое лето 2020 года.