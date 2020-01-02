«Жар на руках» ⟩ Жуткие пророчества Ванги для мира и России на 2020 год попали в Сеть

СМИ строят прогнозы на следующий год. Некоторые предполагают, что Европу ожидают религиозные войны, другие говорят о глобальной засухе и обширных наводнениях, которые поразят несколько континентов, третьи обращаются к словам известных пророков, пишет Topnews.
Одним из таких пророков считается болгарская ясновидящая Ванга, чьи прогнозы известны и пользуются доверием в ряде стран.
По ее словам, новое десятилетие 21-го века будет сложным временем для всего мира. Стоит ждать, что конфликты на религиозной почве ожидают человечество в период с 2025 по 2033 год, а катастрофические стихийные бедствия — в 2025-м, как утверждает ряд изданий. Упоминала она 2077 год, когда на Земле будет царить коммунистический строй.
Для России в 2020 году Ванга видела жизнь довольно непростой, однако предсказывала, что россияне будут счастливы. Согласно ее пророчествам, в новом году их охватит сплоченность перед лицом ополчившегося на страну мира. И пусть многие страны будут против России, она это выдержит. Пророчица говорила, что нельзя при этом допустить, чтобы брат шел на брата.
Наконец, в новом, 2020-м Россия передохнет от политических неурядиц. Не стоит ждать появления новых врагов, а старые решат взять паузу и не станут высказывать агрессию слишком сильно.