Заворотнюк обратилась к поклонникам в канун Нового года

Близкие Анастасии Заворотнюк от лица актрисы поздравили всех россиян с Новым годом и пожелали счастья, здоровья, благополучия и поблагодарили за поддержку. Соответствующий пост появился в Instagram звезды «Моей прекрасной няни» за несколько часов до наступления 2020 года, сообщает Topnews.
«Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — отмечается в сообщении.
Подписчики ответили и на последнюю запись. Многие пожелали Заворотнюк скорейшего выздоровления и всех благ.
«Выздоровления!!!! Храни Вас Господь», «Так хочется ее обнять! Здоровья», «Мы верим, что в 2020 вы будете радовать нас своими спектаклями», - поддержали фанаты Анастасию.