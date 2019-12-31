Как легко вернуться на работу после праздников

В это трудно поверить, но новогодние каникулы радуют не всех. Наибольшее опасение среди тех, кто не в восторге от долгого отдыха, — необходимость резко настраиваться на рабочий ритм по окончании праздников. Впрочем, психолог Марианна Абравитова знает, как это сделать заранее, пишет Womanhit.ru.
Во-первых, не нужно посвящать все десять дней просмотру телевизора. Праздники и застолья — не повод забыть об активном образе жизни. Дело в том, что долгое бездействие превращает выход на работу в сильнейший стресс как в физическом, так и в психологическом плане. Поэтому чем раньше вы вспомните, что за пределами квартиры есть жизнь, тем быстрее восстановите свой рабочий потенциал. К тому же каникулы и даются для того, чтобы провести это время с пользой. Поэтому больше гуляйте, сходите на каток с друзьями, в кино с детьми, поиграйте в аэрохоккей в торговом центре. Найти себе занятие по душе легко — было бы желание. Ведь по-хорошему отдых — это не лежание на диване, а смена сферы деятельности.
Во-вторых, после новогодних праздников жалоб на лишний вес гораздо больше, чем до них. Поэтому каникулы — хороший способ начать заниматься собой в плане спорта: запишитесь на фитнес, в бассейн или в тренажерный зал. Поддержать хорошую форму помогут также танцы и йога. Начнете Новый год действительно по-новому. А чтобы не было мучительно больно прощаться в преддверии весны с набранными в праздничные дни килограммами, подумайте о правильном питании заранее.
В-третьих, где-то в середине новогодних каникул нужно вспомнить о режиме (если, конечно, вы не вспомнили о нем раньше). Конечно, в праздники есть соблазн ложиться спать под утро, а вставать в полдень. Но постепенно нужно возвращать себя в привычный режим. Иначе будет очень сложно начать первый рабочий день.
И, наконец, если вечером восьмого января вы все-таки не чувствуете прилива сил и желания работать, потому что вам так сладко отдыхалось на каникулах, примите расслабляющую ванну с морской солью и добавлением капельки эфирного масла. Включите перед сном ваш любимый новогодний или рождественский фильм, желательно легкую комедию о любви, и постарайтесь заснуть пораньше. Ведь завтра утром нужно отправиться на любимую работу свежими и отдохнувшими. По сути, ничего не изменилось, просто закончились праздники.