Как легко вернуться на работу после праздников

Во-первых, не нужно посвящать все десять дней просмотру телевизора. Праздники и застолья — не повод забыть об активном образе жизни. Дело в том, что долгое бездействие превращает выход на работу в сильнейший стресс как в физическом, так и в психологическом плане. Поэтому чем раньше вы вспомните, что за пределами квартиры есть жизнь, тем быстрее восстановите свой рабочий потенциал. К тому же каникулы и даются для того, чтобы провести это время с пользой. Поэтому больше гуляйте, сходите на каток с друзьями, в кино с детьми, поиграйте в аэрохоккей в торговом центре. Найти себе занятие по душе легко — было бы желание. Ведь по-хорошему отдых — это не лежание на диване, а смена сферы деятельности.

Во-вторых, после новогодних праздников жалоб на лишний вес гораздо больше, чем до них. Поэтому каникулы — хороший способ начать заниматься собой в плане спорта: запишитесь на фитнес, в бассейн или в тренажерный зал. Поддержать хорошую форму помогут также танцы и йога. Начнете Новый год действительно по-новому. А чтобы не было мучительно больно прощаться в преддверии весны с набранными в праздничные дни килограммами, подумайте о правильном питании заранее.

В-третьих, где-то в середине новогодних каникул нужно вспомнить о режиме (если, конечно, вы не вспомнили о нем раньше). Конечно, в праздники есть соблазн ложиться спать под утро, а вставать в полдень. Но постепенно нужно возвращать себя в привычный режим. Иначе будет очень сложно начать первый рабочий день.