Как пережить Новый год в одиночестве

Тем, кто оказался в этой ситуации, скорее всего, захочется поскорее лечь спать в праздничную ночь или остаться наедине с новогодними телевизионными шоу. Вместо этого лучше попробовать совершенно иной подход и, быть может, вы встретите свою половинку в эту особенную ночь.

Долой жалость к себе

Это основное правило, которое касается не только Нового года, но и отношения к себе в целом. Если вы позволяете себе погружаться с головой в страдания и культивировать жалость к себе любимому, то скорее всего это будет отталкивать людей.

Не стоит идти на поводу этого желания, пора выйти из зоны комфорта и принять приглашения на вечеринки, увидеться с друзьями и завести новые знакомства.

Любопытные родственники

Семейные застолья – это сложившаяся традиция, которую почти невозможно избежать. Каждый из родственников уже подготовил каверзные вопросы о вашей личной жизни, но вы не должны бояться этого и тем более смущаться. Подготовьте тактичные ответы, чтобы не ставить себя в неловкую ситуацию.

Впустите веселье

Если перспектива празднования Нового года с семьей или друзьями пугает вас, то нужно немедленно бороться с этим чувством. Самое большое препятствие находится в вашей голове – поверьте, люди обращают друг на друга меньше внимания, чем вам кажется. Гораздо легче и приятнее складывается общение, когда вы расслаблены и открыты. Не избегайте разговоров с людьми на вечеринке, которых вы не знаете и тем более не ставьте им заранее ярлыки. Быть может, кто-то из незнакомцев окажется вашей половинкой.

Флирт – это не преступление

Нет ничего плохого в том, что вы сейчас не состоите в отношениях. Это не значит, что вы хуже других и вам нельзя даже пытаться кому-то понравиться. Наоборот, у вас есть шанс показать себя с лучшей стороны и практиковать свои навыки флирта. Новогодняя вечеринка является самым подходящим для этого местом.

Сосредоточьтесь на себе