ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как эффектно встретили Новый год в Австралии

На другой стороне планеты уже наступил 2020 год! Смотрите в нашей галерее, с каким мощный фейерверком отпраздновали наступление нового десятилетия в Сиднее (Австралия).
Поскольку в Австралии уже давно бушуют лесные пожары, то многие местные жители недовольны тем, что на Новый год в Сиднее запускаются фейерверки, пишет News.com.au.
Мэр Кловер Мур отстоял решение организовать фейерверк. По его словам, единственное что приводит к масштабным пожарам – это потепление климата.
Спасательный департамент дал Сиднею разрешение организовать фейерверк, так как все шоу происходит над водой. Во многих других городах от фейерверков отказались.
В результате ландшафтных пожаров погибли два человека, тысячи были эвакуированы, а многие дома и исторические здания были разрушены.