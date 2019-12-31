ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как эффектно встетили Новый год в австралии

Поскольку в Австралии уже давно бушуют лесные пожары, то многие местные жители недовольны тем, что на Новый год в Сиднее запускаются фейерверки, пишет News.com.au.

Мэр Кловер Мур отстоял решение организовать фейерверк. По его словам, единственное что приводит к масштабным пожарам – это потепление климата.

Спасательный департамент дал Сиднею разрешение организовать фейерверк, так как все шоу происходит над водой. Во многих других городах от фейерверков отказались.