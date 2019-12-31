Какие фильмы смотрят на Новый год в других странах

Сказка «Три орешка для Золушки», пожалуй, занимает приоритетное место в выборе жителей Германии. Фильм, снятый в 1973 году совместными усилиями кинематографистов ГДР и Чехословакии, с большим удовольствием немцы пересматривают снова и снова. Экранизация рассказа Фридриха Вольфа «Рождественский гусь Августа» слегка уступает «орешкам», но прочно держит свои позиции.

Чехи отдают предпочтение в Новый год советской сказке Александра Роу «Морозко». Культ картины, вышедшей на экраны в 1965 году, разумному объяснению не поддается. «Три орешка для Золушки» жители Чехии, по аналогии с немцами, также не прочь посмотреть на Рождество и Новый год.

Население Польши очень любят американскую историю мальчика Кевина, которого родители по нелепой случайности оставили одного в большом доме, а сами отправились на отдых. На языке страны фильм называется «Kevin sam w domu» и пользуется огромной популярностью у поляков. Кроме заезженного «Один дома», граждане государства пересматривают британский альманах «Реальная любовь», где в ролях заняты Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман и другие.