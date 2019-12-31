Вт, 31.12.2019
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ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода обнажилась верхом на единороге

Светлана Лобода

ФОТО: Скриншот с Instagram

Светлана Лобода поделилась с поклонниками mood-видео, где полностью обнажилась верхом на единороге. Эксклюзивный ролик артистка разместила в социальной сети, пишет Сегодня.

Новогодняя премьера видео на песню "Мира мало" состоялась на странице LOBODA в Instagram. Автором работы стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

Мой подарок вам к Новому году! Мood-видеона песню #Мирамало Чудеса сбываются) Снимали фотосессию с Аланом и родилась красота... Эксклюзивная премьера только в Instagram,

– написала в посте Света.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На протяжение почти четырех минут LOBODA позирует верхом на единороге в сказочном наряде, от которого в последствии избавляется и остается обнаженной.

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