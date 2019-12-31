ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода обнажилась верхом на единороге

Светлана Лобода поделилась с поклонниками mood-видео, где полностью обнажилась верхом на единороге. Эксклюзивный ролик артистка разместила в социальной сети, пишет Сегодня.
Новогодняя премьера видео на песню "Мира мало" состоялась на странице LOBODA в Instagram. Автором работы стал известный клипмейкер Алан Бадоев.
Мой подарок вам к Новому году! Мood-видеона песню #Мирамало Чудеса сбываются) Снимали фотосессию с Аланом и родилась красота... Эксклюзивная премьера только в Instagram,
– написала в посте Света.
На протяжение почти четырех минут LOBODA позирует верхом на единороге в сказочном наряде, от которого в последствии избавляется и остается обнаженной.