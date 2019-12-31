ФОТО ⟩ Слушательница Народного Радио на Новый год выиграла потрясающий подарок – поездку в Египет

В начале декабря «Народное Радио» и туроператор «TUI» разыграли среди слушателей отпуск на двоих в Египте.
Для участия нужно было отправить СМС со словом OTPUSK на номер 1521. В ходе случайного розыгрыша определился победитель – Наталья Денисова, которая выиграла путешествие в Египет на двоих от туроператора TUI! Это отличное начало 2020 года!
Сегодня Наталья лично побывала в редакции Народного Радио!
Сегодня в редакцию Народного Радио заглянула Наталья Денисова, которая выиграла путешествие в Египет на двоих от...Опубликовано Народное Радио Вторник, 31 декабря 2019 г.