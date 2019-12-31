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ФОТО ⟩ Слушательница Народного Радио на Новый год выиграла потрясающий подарок – поездку в Египет

Народное Радио

ФОТО: Промо

В начале декабря «Народное Радио» и туроператор «TUI» разыграли среди слушателей отпуск на двоих в Египте.

Для участия нужно было отправить СМС со словом OTPUSK на номер 1521. В ходе случайного розыгрыша определился победитель – Наталья Денисова, которая выиграла путешествие в Египет на двоих от туроператора TUI! Это отличное начало 2020 года!

Сегодня Наталья лично побывала в редакции Народного Радио!

Сегодня в редакцию Народного Радио заглянула Наталья Денисова, которая выиграла путешествие в Египет на двоих от...

Опубликовано Народное Радио Вторник, 31 декабря 2019 г.
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