Лера Кудрявцева после операции отметит Новый год дома с семьей

Лера Кудрявцева шокировала общественность новостью, что ее грудные имплантаты, которые она поставила 15 лет назад, протекают. Опасную операцию провели в срочном порядке, но сейчас Кудрявцеву со спокойной душой выписали из больницы. Новый год телеведущая встретит в кругу семьи.

Кудрявцева сообщила о скорой выписке 30 декабря. Лера также показала поклонникам в сторис своего блога ярко украшенную елку, под которой уже спрятала приятные сюрпризы для близких.

«Дома подарки для дочи», — подписала кадр теледива.