Филипп Киркоров недоволен тем, как одеваются его родственники

В предновогоднем выпуске «Модного приговора» гостями шоу были Филипп Киркоров и его родственники. В студию пришли отец певца Бедрос Филиппович, а также тетя Мари и дядя Хари, пишет Wday.ru.
«Хочу попросить, чтобы вы подарили моим родным волшебное преображение», — обратился к ведущим поп-король.
Как оказалось, главные претензии у Филиппа к стилю тети Мари. Артист очень любит свою тетушку, которая нянчится с его детьми.
«Моя тетя, я считаю, могла бы одеваться лучше, — прокомментировал гардероб родственницы Киркоров. — Я покупаю ей фирменные вещи, привожу одежду из-за границы. Она их не носит. Сейчас она занимается детьми и считает, что все это не важно. Она даже волосы, простите, хной красит! Сама! У нее прекрасная фигура, красивейшие ноги, которые она прячет!»
«Я отдыхаю от всего этого барокко, рококо, — оправдалась Мари Киркорова, которая всю жизнь пела в опере. — Я чувствую себя уютно. Зачем мне что-то доказывать?»
Правда, чуть позже выяснилось, что в невзрачном стиле тети Мари есть психологические причины.
«Мне нужна мотивация, у меня ее нет. Когда я ушла со сцены, какой-то огонек погас», — с грустью признала Мари.
«Я твоя мотивация. Ты — тетя Филиппа Киркорова», — воскликнул певец.
А вот к гардеробу детей у Филиппа претензий нет.
«Я их стилист, — признался Киркоров. — Стараюсь покупать им то же, что и себе, только в маленьком варианте».
Эвелина Хромченко поинтересовалась, не страдают ли дети Киркорова вещизмом.
В конце шоу семья Киркорова предстала в новых образах. Сперва Мари вышла в стильном брючном костюме.
«Какая красота, я хочу с тобой пройтись!» — восхищался певец, подхватив тетю под руку.