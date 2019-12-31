Филипп Киркоров недоволен тем, как одеваются его родственники

«Хочу попросить, чтобы вы подарили моим родным волшебное преображение», — обратился к ведущим поп-король.

Как оказалось, главные претензии у Филиппа к стилю тети Мари. Артист очень любит свою тетушку, которая нянчится с его детьми.

«Моя тетя, я считаю, могла бы одеваться лучше, — прокомментировал гардероб родственницы Киркоров. — Я покупаю ей фирменные вещи, привожу одежду из-за границы. Она их не носит. Сейчас она занимается детьми и считает, что все это не важно. Она даже волосы, простите, хной красит! Сама! У нее прекрасная фигура, красивейшие ноги, которые она прячет!»

«Я отдыхаю от всего этого барокко, рококо, — оправдалась Мари Киркорова, которая всю жизнь пела в опере. — Я чувствую себя уютно. Зачем мне что-то доказывать?»

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Правда, чуть позже выяснилось, что в невзрачном стиле тети Мари есть психологические причины.

«Мне нужна мотивация, у меня ее нет. Когда я ушла со сцены, какой-то огонек погас», — с грустью признала Мари.

«Я твоя мотивация. Ты — тетя Филиппа Киркорова», — воскликнул певец.

А вот к гардеробу детей у Филиппа претензий нет.

«Я их стилист, — признался Киркоров. — Стараюсь покупать им то же, что и себе, только в маленьком варианте».

Эвелина Хромченко поинтересовалась, не страдают ли дети Киркорова вещизмом.

В конце шоу семья Киркорова предстала в новых образах. Сперва Мари вышла в стильном брючном костюме.