Вт, 31.12.2019
Срочно! Скандальный эстонский рэпер Томми Кэш возьмет на работу человека с зарплатой 4000 евро в месяц СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Максим Галкин показал новогоднее импровизированное выступление детей

Лиза и Гарри Галкины

ФОТО: Instagram

В канун Нового года Лиза Галкина сыграла хит знаменитой мамы на игрушечном пианино, пишет Пятый канал.

Максим Галкин с удовольствием демонстрирует смешные моменты из жизни своей семьи — сын Гарри и дочь Лиза не дают скучать юмористу. В этот раз в свой личный блог комик выложил видео, в котором его наследники устроили спонтанный концерт.

На кадрах малышка Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом с сестрой энергично репетирует танцевальный номер брат Гарри.

«Предновогоднее настроение», — пишет Галкин в Instagram.

В конце выступления дуэт нескромно попросил зрителей и слушателей интернет-выступления наградить юных артистов большим количеством лайков. Просьба не оставила звездного отца равнодушным и тот, не скрывая радости, рассмеялся в полную силу.

Поклонники с удовольствием одарили малышей самыми яркими и теплыми комплиментами — особо внимательные подписчики заметили, что Лиза наигрывает композицию звездной мамы «Миллион аллых роз».

«Ну, Лиза, актриса»; «Лиза, даже на таком детском инструменте исполнила хит своей мамы»; «Здоровья малышам не только в этом году, а всегда-всегда! Пусть радуют родителей»; «Лизочка наигрывает „Миллион алых роз“?» — написали юзеры.

НАВЕРХ