Максим Галкин показал новогоднее импровизированное выступление детей

В канун Нового года Лиза Галкина сыграла хит знаменитой мамы на игрушечном пианино, пишет Пятый канал.
Максим Галкин с удовольствием демонстрирует смешные моменты из жизни своей семьи — сын Гарри и дочь Лиза не дают скучать юмористу. В этот раз в свой личный блог комик выложил видео, в котором его наследники устроили спонтанный концерт.
На кадрах малышка Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом с сестрой энергично репетирует танцевальный номер брат Гарри.
«Предновогоднее настроение», — пишет Галкин в Instagram.
В конце выступления дуэт нескромно попросил зрителей и слушателей интернет-выступления наградить юных артистов большим количеством лайков. Просьба не оставила звездного отца равнодушным и тот, не скрывая радости, рассмеялся в полную силу.
Поклонники с удовольствием одарили малышей самыми яркими и теплыми комплиментами — особо внимательные подписчики заметили, что Лиза наигрывает композицию звездной мамы «Миллион аллых роз».
«Ну, Лиза, актриса»; «Лиза, даже на таком детском инструменте исполнила хит своей мамы»; «Здоровья малышам не только в этом году, а всегда-всегда! Пусть радуют родителей»; «Лизочка наигрывает „Миллион алых роз“?» — написали юзеры.