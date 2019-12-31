Максим Галкин показал новогоднее импровизированное выступление детей

Максим Галкин с удовольствием демонстрирует смешные моменты из жизни своей семьи — сын Гарри и дочь Лиза не дают скучать юмористу. В этот раз в свой личный блог комик выложил видео, в котором его наследники устроили спонтанный концерт.

На кадрах малышка Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом с сестрой энергично репетирует танцевальный номер брат Гарри.

«Предновогоднее настроение», — пишет Галкин в Instagram.

В конце выступления дуэт нескромно попросил зрителей и слушателей интернет-выступления наградить юных артистов большим количеством лайков. Просьба не оставила звездного отца равнодушным и тот, не скрывая радости, рассмеялся в полную силу.

Поклонники с удовольствием одарили малышей самыми яркими и теплыми комплиментами — особо внимательные подписчики заметили, что Лиза наигрывает композицию звездной мамы «Миллион аллых роз».