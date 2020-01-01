11 самых откровенных «голых» платьев последнего десятилетия

Если бы ты носила подобные наряды в повседневной жизни, тебя могли бы обвинить в чрезмерной откровенности. Но, где-то в параллельной вселенной знаменитости носят так называемые "голые" платья на торжественные мероприятия и красные дорожки.

О нарядах, расшитых кристаллами, блестками, пайетками, с глубокими декольте и высокими разрезами, мечтают многие девушки. А вот действительно осмеливаются надеть столь откровенные платья единицы. Для того, чтобы примерить "голое" платье, у тебя не должно оставаться комплексов по поводу своей фигуры или внешности. Обладательница этого наряда должна быть идеальной.