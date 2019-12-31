Танель Падар выступит на разогреве у президента Эстонии в новогоднюю ночь

Мы, как организаторы новогоднего праздника, чувствуем большую ответственность за безопасность на площади Вабадузе. Как и в прошлые годы, в этом году площадь и прилегающие к ней улицы будут закрыты для движения, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На площади будет машина скорой помощи. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой. На праздник мы ждем всех желающих – и пожилых, и молодых и детей,